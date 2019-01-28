【美國演員工會獎】《黑豹》奪兩大獎　Rami Malek金球獎後再封帝

第25屆美國演員工會獎（Screen Actors Guild Awards）在美國洛杉磯當地時間本月27日下午5時舉行，是由美國影視演員協會所頒發的年度獎項，以表揚在電影與電視節目中有傑出表現的影視明星及作品。有指該獎項在荷里活的重要性僅次於奧斯卡及艾美獎，更是奧斯卡獎其中一個重要指標。

雷米馬利克再憑《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》成為美國演員工會獎影帝。（網上圖片）

在《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）中飾演Queen主音Freddie Mercury的雷米馬利克（Rami Malek）延續金球獎的氣勢，力壓在《為副不仁》（Vice）中增肥演出時任美國總統喬治布殊（George W. Bush）副手切尼（Dick Cheney）的基斯頓比爾（Christian Bale），再度成為影帝。

《The Wife》格蓮高絲繼金球獎後，再度成為影后。（網上圖片）

至於影后方面，《The Wife》格蓮高絲（Glenn Close）同樣繼金球獎後，再次力壓《星夢情深》（A Star Is Born）Lady Gaga及《爭寵》（The Favourite）奧莉花高雯（Olivia Colman）稱后。

《綠簿旅友》馬許沙拉艾利勇奪最佳男配角獎項。（網上圖片）

另外，在男及女配角方面，在《綠簿旅友》（Green Book）中飾演天才黑人鋼琴家Don Shirley的馬許沙拉艾利（Mahershala Ali）再次勇奪最佳男配角獎，相信在下月舉行的奧斯卡頒獎典禮，他如無意外也會是最佳男配角獎大熱人選；而最佳女配角獎，則由《無聲絕境》（A Quiet Place） 艾美莉賓特（Emily Blunt）奪得。值得一提的是，她還憑《魔法保姆》入圍角逐最佳女主角獎。

《黑豹》由上年年頭旺到今年年頭，未知會否有機會見到他們拿著小金人獎座呢？（Getty Images）

最後，剛在奧斯卡榮獲歷史性7項提名的《黑豹》（Black Panther）也為即將來到的奧斯卡注入一支強心針，電影勇奪包括最佳整體演出獎及電影類最佳特技整體演出兩大殊榮。前者成功擊敗《星夢情深》及《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》等強敵；而後者則擊敗兩大同門勁敵《蟻俠2：黃蜂女現身》（Ant-Man and the Wasp）及《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）。

吳珊卓憑《Killing Eve》奪得劇情類最佳女演員。（網上圖片）

電視獎項方面：

電視電影、迷你劇最佳男演員

《凡賽斯遇刺案：美國犯罪故事》（The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story）

達倫克里斯（Darren Criss）

電視電影、迷你劇最佳女演員

《監慾風雲》（Escape at Dannemora）

柏翠茜雅格（Patricia Arquette）

劇情類最佳整體演出

《This Is Us》

劇情類最佳男演員

《黑錢勝地》（Ozark）

謝遜比文（Jason Bateman）

劇情類最佳女演員

《Killing Eve》

吳珊卓

喜劇類最佳整體演出

《The Marvelous Mrs. Maisel》

喜劇類最佳男演員

《The Marvelous Mrs. Maisel》

東尼沙霍柏（Tony Shalhoub）

喜劇類最佳女演員

《The Marvelous Mrs. Maisel》

瑞秋布羅斯納安（Rachel Brosnahan）

電視類最佳特技整體演出​

《GLOW》