著名監製韋恩斯坦性侵案開庭　59歲美國女星作供︰他壓著我並強姦

荷里活著名電影監製韋恩斯坦（Harvey Weinstein）被多位荷里活女星指控性侵，並於2018年被捕，案件已於兩星前開審，而自爆曾被韋恩斯坦強姦的美國女星Annabella Sciorra昨日上庭作供，並詳細講述於1993年被韋恩斯坦強姦的經過。

59歲美國女星Annabella Sciorra昨日上庭指控在1993年被韋恩斯坦強姦。（Getty Images）

Annabella表示事件發生在她的寓所，當時韋恩斯坦晚上10點時送她回家後，強行推門入屋並將她推在床上，她強忍眼淚指自己嘗試過向他揮拳都沒有用：「他將我雙手放在頭後方...然後壓在我上面並強姦了我。」其後，她亦提及於1997年康城電影節中，成功逃離韋恩斯坦的魔掌。當時她正為韋恩斯坦監製的電影《地頭龍》（Cop Land）宣傳，有一清早約清晨5時，韋恩斯坦只穿內褲及手執一瓶BB油敲她的酒店房門。Annabella坦言非常害怕，立即頂着門並按下酒店電話，幸好有酒店職員前來，而韋恩斯坦見狀便立即離開。

韋恩斯坦現身法院，需要兩人攙扶。（Getty Images）

作供後，韋恩斯坦的代表律師Donna Rotunno就質問Annabella，為何當時沒有向電影中的拍檔史泰龍求救，她表示當時不知道對方住在同一酒店。代表律師續指戲中演員史泰龍及羅拔迪尼路（Robert De Niro）均在影壇很有份量，問到為何不找二人幫忙勸韋恩斯坦遠離自己，Annabella回答指自己直至首映舉行都沒有見過二人。