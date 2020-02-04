【金像獎2020】有傳將取消舉行　田雞︰提名名單會改用網上公布

日前有傳，今年香港電影金像獎，因為武漢肺炎疫情而取消，關於該傳聞，香港01向金像獎董事局董事田雞（田啟文）詢問，「最壞打算並不是我們現在的計劃選項，但原定12日公布提名名單的記者會、考慮到大家的安全、將改用網上公布！」

田雞表示會盡最大努力，希望能順利舉辦今屆香港電影金像獎。（資料圖片）

每年4月舉行的香港影壇盛事，香港電影金像獎頒獎典禮，原定4月19日舉行，但由於武漢肺炎肆虐，多項大型活動都早已取消，於是日前便傳出金像獎都有機會停頒。對於相關傳聞，身為金像獎董事局董事田雞澄清未有決定不搞，並盡最大努力籌辦。「今年原定會轉換場地，不在尖沙咀文化中心舉行，改到九展進行，並將頒獎禮規模縮細，又為減少人流聚集，將會取消行紅地氈，出席單位會以頒獎嘉賓和得獎人為主。」

過去由金像獎主席主持公布提名名單的記者會，今年將以網上直播取代。（資料圖片）

至於原定2月12日，會舉行記者會公布各大獎項的提名名單，亦將改以網上宣布。田雞︰「考慮到大家的安全、將改用網上公布！」2003年，金像獎同樣經歷沙士肆虐，最終亦有如常舉行，當年的經驗可有參考幫助？「當年沙士的安排、並非現在的情況、我們現看事態發展、再决定如何安排、現階段正在做不同的應變方案。」