【Baby復仇記．專訪】Dada為演孕婦增肥廿磅︰希望成為從影代表作

在情人節檔上映的《Baby復仇記》，由陳靜（Dada）與朱鑑然上演一場有「血」、有「肉」又有「愛」的動人故事，愛情當然是不可或缺，而「血」與「肉」其實是指戲中二人孕育的血脈骨肉。 首次挑戰孕婦角色的Dada，直言比過往更用心演出，就算要爆肥20磅、搞到肚皮敏感都在所不惜，只為今次能夠成為從影以來的代表作。 攝影：葉志明 攝錄：黎家浩、郭晉傑

Dada與朱鑑然戲中放閃得幾自然。（電影劇照）

《Baby復仇記》講述Dada與朱鑑然是一對年輕夫婦，女方因意外懷孕被迫放棄發展得順風順水的事業，心不甘情不願而面臨情緒失控；另一半雖然沒有妊娠反應，但心理反應不比太太少，加上經濟壓力雙重夾撃，兩人為了未出世的下一代吵個不停，隨時引爆婚姻危機。

Dada為演大肚婆增肥20磅，大家覺唔覺？（電影劇照）

為角色犧牲

相信觀眾不難發現戲中Dada比之前圓潤不少，她為了這個角色而增肥20磅，但她說最大難題出現在增肥後，「現在新陳代謝沒以前好，減肥比較難，沒想到我接了下一部戲，一個月內要減20磅，我比較不健康地減肥，所以要調理一下身體。」

假若對Dada的印象還停留在風騷性感，睇完《Baby復仇記》會另眼相看。（葉志明攝）

除了犧牲身材，Dada為了投入角色而長時間戴起假肚，她笑言劇組預算不多，以最便宜的方式做出大肚效果，「沒有特技化妝，因為我要在夏天最炎熱時拍攝，它（假肚）是由矽膠所造，十幾二十磅重的矽膠，每日都會陀住，希望藉著重量去培養感情，因為焗住而令皮膚敏感很嚴重。」如此辛苦都是為了讓觀眾看到自己演技上的突破：「希望成為我從影以來的代表作，讓觀眾看到Dada長大了，可以應付到更多角色」。

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+ 6 + 5 + 4

BB VS 事業

兩位主角都話，《Baby復仇記》並非普通的浪漫愛情電影，而是真實地反映出現代人面對下一代來臨時的措手不及，所以有很多大起大伏的情緒，吵架仲多過談情。不過問他們現實中面對同一狀況時會如何抉擇，Dada與朱鑑然異口同聲說會以BB為先，「如果意外懷孕，我覺得是上天的禮物，會為他暫停所有事情，以BB為重，他的來臨一定有原因」，Dada如是說。

呢位「Oppa」相當不錯。（電影劇照）

朱鑑然入行前是香港游泳代表隊，今次飾演職業籃球員，高大靚仔又錫老婆，理應是很多「絲打」的理想對象，私底下的他亦展現當好爸爸的潛質：「為人父母最緊要有愛心，有愛地教育下一代，小朋友長大後都會懂得愛身邊人。」

呢一Pair都幾襯。（葉志明攝）

+ 4 + 3 + 2

鳴謝

朱鑑然

服裝：Sandro

髮型：Lupus Chiu（Orient 4）

陳靜

服裝：Marc Jacobs

化妝、髮型：Louisa

場地提供：香港九龍貝爾特酒店