【奧斯卡2020】最窩心女神Natalie Portman　金色刺繡向同業致敬

第92屆奧斯卡金像獎頒獎禮今日（10日）舉行，Natalie Portman以一身黑色披肩配透視裙，成為紅地氈其中一大亮點，原來她的服裝的細節位更暗藏很厚的心思。

Natalie Portman一身黑色披肩的透視裙成為紅地氈的一大亮點。（GettyImages）

Natalie Portman是荷里活出色的演員，同時她也是女權主義者，勇於表達自己的立場和想法。Natalie Portman以一套黑色披肩配透視裙現身奧斯卡紅地氈，成為全場焦點。

Natalie的禮服帶特別訂製，用金線繡上一眾今年電影出色但未能入圍的女導演名字。

事關今年入圍的全都是男性導演，外界早前曾惹來男女歧視的爭議，所以Natalie的戲服刻上，包括：《The Farewell》的Lulu Wang、《Hustlers》的Lorene Scafaria、 Marielle Heller、Melina Matsoukas、Alma Har’el、Céline Sciamma等人的名字。

Natalie表示她想以自己的方式，表揚一些今年有出色成就，但沒有獲得提名的女性工作者。這一項微細的舉動，讓很多網民大讚Natalie的心意。

就算以上這些女導演未有獲提名，但就以另一個特別的形式，與Natalie一起行紅地氈。