【奧斯卡2020】高比拜仁曾奪最佳動畫短片　悼念環節致謝銘記

高比拜仁(Kobe Bryant)2018年憑自傳動畫《Dear Basketball》取下第90屆奧斯卡金像獎「最佳動畫短片」。今日於奧斯卡頒獎禮上,大會亦向這名NBA球星兼「小金人」得主悼念。

悼念環節在每年奧斯卡頒獎禮必不可少,透過影像及音樂向過去一年離世的演藝人員致謝。NBA球星高比拜仁(Kobe Bryant)上月尾因直升機失事意外身亡,震驚全球。就此奧斯卡頒獎禮今日(10日)悼念這名2018年最佳動畫影片得主。

悼念環節投影片由著名歌手Billie Eilish唱出Beatles名曲《Yesterday》,伴隨展現悼念影像。高比拜仁為首名悼念人物,投影片除了顯示2018年取下最佳動畫影片的模樣,亦配上他2008年於一訪問中說的「人生苦短,莫被困難拖垮、灰心,必須一直勇往向前邁進」(Life's too short to get bogged down, to be discouraged or — you have to keep moving, you have to keep going)。

《Dear Basketball》金句節錄

悼念環節投影片隨着由著名歌手Billie Eilish唱出Beatles名曲《Yesterday》伴着展現。

高比拜仁2017年推出自傳動畫電影《Dear Basketball》,影片描述幼時他對籃球的愛至輝煌、退役的20年的職業生涯,影片於2018年得到第90屆奧斯卡金像獎「最佳動畫短片」。