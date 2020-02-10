【奧斯卡2020】高比拜仁曾奪最佳動畫短片　悼念環節致謝銘記

高比拜仁（Kobe Bryant）2018年憑自傳動畫《Dear Basketball》取下第90屆奧斯卡金像獎「最佳動畫短片」。今日於奧斯卡頒獎禮上，大會亦向這名NBA球星兼「小金人」得主悼念。

悼念環節在每年奧斯卡頒獎禮必不可少，透過影像及音樂向過去一年離世的演藝人員致謝。NBA球星高比拜仁（Kobe Bryant）上月尾因直升機失事意外身亡，震驚全球。就此奧斯卡頒獎禮今日（10日）悼念這名2018年最佳動畫影片得主。

NBA球星高比拜仁（Kobe Bryant）上月尾因直升機失事意外身亡，就此奧斯卡頒獎禮今日亦於悼念向這名2018年最佳動畫影片得主致謝。（網上截圖）

悼念環節投影片由著名歌手Billie Eilish唱出Beatles名曲《Yesterday》，伴隨展現悼念影像。高比拜仁為首名悼念人物，投影片除了顯示2018年取下最佳動畫影片的模樣，亦配上他2008年於一訪問中說的「人生苦短，莫被困難拖垮、灰心，必須一直勇往向前邁進」（Life's too short to get bogged down, to be discouraged or — you have to keep moving, you have to keep going）。

《Dear Basketball》金句節錄

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悼念環節投影片隨着由著名歌手Billie Eilish唱出Beatles名曲《Yesterday》伴着展現。（網上截圖）

高比拜仁2017年推出自傳動畫電影《Dear Basketball》，影片描述幼時他對籃球的愛至輝煌、退役的20年的職業生涯，影片於2018年得到第90屆奧斯卡金像獎「最佳動畫短片」。