【武漢肺炎】電影內容神預言香港現況　封城失敗如何抗疫自救？

武漢肺炎愈演愈烈，疫情擴散下，更引起了社會恐慌，不但人人戴口罩，做足防疫措施，而且博命搶購廁紙、白米等日用品及糧食，等待疫情結束。但原來戲如人生，早在2009年的日本電影《感染列島》，由妻夫木聰及檀麗主演，情節竟然似足現在武漢肺炎的香港現況，劇情變成神預言，究竟最後大家如何抗疫，下文為大家揭曉。

電影《感染列島》講到新型病毒，情節似足香港現況。（Youtube影片截圖）

電影《感染列島》情節，似足港人現時面對武漢肺炎的困境，片中出現了一種新型病毒，人傳人的機率極高，但由於政府做事慢幾拍，導致封城失敗，甚至有人怕被隔離，在封城令前紛紛離開疫區，變成令病毒在社區大規模爆發。片中有些被確診的患者，本來已被安排在醫院隔離，但他們又偷偷逃走，完全不顧他人生死，當然結果是感染到更加多人，而電影中的這些情景就有似曾相識的感覺。

有病人扯開醫生眼罩，並向對方面部大力咳嗽。（Youtube影片截圖）

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片中繼「封城失敗」、「確診病患逃出醫院」後，又拍出了人性容易恐慌一面，當疫情在社區爆發後，黑心商人就將物資大幅提升價格，而大批市民在恐慌下，又瘋狂搶購日用品，或許當年看這齣電影時沒有太大感覺，但現時卻令很多人也有切膚之痛。不過電影中妻夫木聰及檀麗飾演的醫生，最終也找出了病毒源頭，又找出了醫治的方法，希望香港未來跟電影結局一樣，找出抗疫及消滅病毒的方法，讓港人回復健康正常的生活，雨過天晴。