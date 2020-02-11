【多圖】台北車站驚現女孩趴地拍照　只為拍出男友高大帥氣　

近日台灣一張女友為男友影相的照片在網上瘋傳，相中女友為了將男友拍得高大帥氣，整個人趴在地上，完全不介意會弄髒衫裙，而該相片在網上成為熱話，更令人羨慕相中男子擁有完美女友，但很快相中男友已被起底，原來兩人都是藝人，而且男子更是金鐘獎常客，下文為大家揭開他們的真身。

網民在「爆廢公社」Po相，留言女友趴地為男友拍照，堪稱完美女朋友。（網上圖片）

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戀人拍拖逛街，親密合照已是平常事，而且很多時候是男仔幫女友影相，但近日台灣「爆廢公社」論壇，有網民自稱在台北車站遇上奇事，之後Po出一張女仔幫男友拍照的相片，相中的女孩子打扮斯文，一副文青的樣子，卻見她趴在地上，從下向上為男友拍照，目的是拍得男友更加高大，而且女友拍了多張相片，才滿意地站起來，相片在網上流傳後，即獲網民大讚「完美女朋友」、「真愛無誤」、「這樣拍起來比較高吧」。網民其後將男女雙方起底，發現二人均是藝人，而且相中男子更是台灣金鐘獎得主，讓人嘖嘖稱奇。

孟耿如百分百是氣質美女，想不到性格亦如此體貼。（孟耿如IG圖片）

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被網民激讚是完美女友的女子，原來是現年28歲的台灣女星孟耿如，她的著名作品有電視劇《我可能不會愛你》，而她的男友是今屆的金鐘獎「綜藝節目主持人獎」得主黃子佼，至今已相戀6年，雖然二人有著19年的年齡差距，但一直非常恩愛，而在今年4月更會拉埋天窗，黃子佼有30多年演藝經歷，圈中好友眾多，起碼要筵開200席。當天孟耿如正是幫男友黃子佼拍照，而黃子佼其後亦在Instagram上載了自己的照片，衣著打扮跟網上流傳的相片一模一樣，亦證實了二人的身分，黃子佼演藝事業出色，又有一位令人羨慕的女友，確是人生勝利組。