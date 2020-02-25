【武漢肺炎】內地公告要求戲院3月復工　附完整指引進行清潔

武漢肺炎在全球繼續蔓延，內地的戲院早前亦受影響，不少電影檔期都押後上映，部分票房亦重挫。 最近，內地開始要求各行業復工，戲院也暫定於3月重開，不過網傳一份由「中國電影發行放映協會技術分會關於電影院復工準備工作的建議」，就引來不少討論。

近日，內地開始要求各行各業復工，部分停工近一個月的影視行業也重新開機拍攝，戲院也暫定於3月重開，更在網上發出「中國電影發行放映協會技術分會關於電影院復工準備工作的建議」，提出多個具體要求，希望各戲院做出相應防疫的措施。

武漢肺炎在全球繼續蔓延，內地的戲院早前亦受影響，最近有指戲院暫定於3月重開。（微博圖片）

建議提及戲院的放映設備、戲院的溫度、濕度都都有一定要求。同時亦針對影院的銀幕、3D設備等，圖文並茂地要求院方按次序清潔，萬一遇到狀況，能夠及時調換影院等的安排。同時，又希望戲院可以在復工前對冷氣系統進行整體清潔消毒，以及查看放映期間設施會否存在安全的隱患等。

不過，這份建議就在網上引起熱議，很多人指出現時疫情持續，「難道就要聚起來一起看電影？」大部分網民都留言指，就算戲院復工，都不敢去看戲。據知，有院商都擔心急著重開，會引起更多人受感染的危機，對於3月復工不是很有信心。