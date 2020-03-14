【新冠肺炎】憂同業轉行難歸隊　田啟文︰政府10億資助要拎出嚟

新冠肺炎（COVID-19，武漢肺炎）全球肆虐，今日（14日）連迪士尼都不敵疫情宣布全面停工。至於香港情況，雖然中港兩地都局部復工，但暫時全港就只得一部首部劇情片計劃《手捲煙》開拍中。身為電影監製的田啟文（田雞），日前出席新城電台訪問前，跟大家提到市場現狀。

田啟文出席新城訪問，談到香港電影現況的艱難。（陳順禎 攝）

由年初開始，香港電影開工嚴重不足，田雞透露已有不少基層員工紛紛轉行。「他們都是日薪，真係手停口停，冇工開唯有轉做臨時工，例如做道具的就做住裝修先，做梳頭化妝的就轉去美容院髮型屋。」暫時離開本業沒大問題，但田雞坦言最怕將來有工開難再歸隊。「我最擔心散晒出去後，我們又沒有好明確信息話畀大家知開返工，大家未必會回來，人才嚴重流失。」

（左起）袁富華、杜燕歌、白只及林家棟早前在九龍城拍攝《手捲煙》。（陳順禎 攝）

田雞有見情況嚴峻，都積極跟政府及各大電影公司老闆開會，希望主動出擊。「首要係向政府拎電影發展基金，成日話有10億支持，但唔好收埋，要拎出嚟同大家傾點用先得。我希望這10億是扶持在香港開戲，不要拎錢去外地用，令香港從業員冇得益，只要加大拍攝數量，市道才會穩定下來。」

比起今屆金像獎，田雞更擔心下屆的片量是否足夠。(陳順禎 攝)

至於已延期舉行的香港電影金像獎，作為籌委會成員之一的田雞，也坦言未有最終方案，唯一肯定是獎一定會頒。「其實我更擔心再下屆金像獎，今日都3月，都冇開過甚麼新戲，那麼出年仲有咩戲可以上？慶幸初步探聽過有些具份量的電影，都計劃會今年上畫，例如古天樂部《明日戰記》，希望在量大減下仍保持到質。」