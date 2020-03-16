周星馳怕鬼唔敢一個人瞓　田啟文︰臨瞓前佢仲唔准我做一樣嘢

田啟文（田雞）日前接受新城電台節目《詩情廿四味》主持倪詩蓓訪問，大談跟星爺周星馳合作點滴，期間主持人倪詩蓓問到一些星爺秘聞時，田雞就大爆星爺每次出埠拍戲，最怕就是要一個人瞓，所以經常逼田雞跟他同房不特止，臨瞓前仲唔准佢做一樣嘢，究竟係乜事？

田雞日前到新城電台接受訪問，談到跟星爺合作趣事。（陳順禎 攝）

在《回魂夜》入面，星爺飾演捉鬼大師Leon天不怕地不怕，原來跟現實有段距離。（《回魂夜》劇照）

絕對不可以熄燈瞓

雖然星爺有拍過《回魂夜》，戲中角色Leon天不怕地不怕，連屎都唔驚，但其實都係角色營造，星爺本人就非常怕黑。田雞︰「因為佢怕黑，所以同佢去外地拍戲住酒店，都會搵我同房。」回想第一次同房，星爺瞓房田雞瞓廳，臨瞓前田雞唔知「規矩」走去熄燈瞓，結果一熄星爺就從房衝出嚟。「佢問我做咩熄燈，原來佢怕黑，但又唔想開自己床頭燈，所以就要我開燈瞓，要見到我先安心。」

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拍《整蠱專家》出意外？

講到這裏，主持人倪詩蓓就驚爆一個傳聞，話說當年她當傳媒時，主持一個靈異專欄，曾經從劉德華口中聽到一個跟星爺撞鬼的經歷。倪詩蓓︰「當時他們正在拍《整蠱專家》，有一晚拍到好夜兩人都覺肚餓，剛巧有個十多歲的細路經過，於是就問他可以代為買外賣？細路見眼前是兩大巨星，二話不說跑去買並指定要請二人食。」

田啟文上倪詩蓓主持的節目《詩情廿四味》接受訪問，同時倪詩蓓也回饋一個星爺撞鬼故事。（陳順禎 攝）

周星馳曾經跟劉德華合作無間，又《賭俠》又《整蠱專家》。(《整蠱專家》劇照)

如事者二人吃得滿足，不過去到翌日，華仔打開報章時當堂尖叫起來。「佢睇到報紙話日前片場附近發生致命車禍，而刊登出來的死者相片，正是當日叫他買外賣的細路。」這個故事聽得聽眾心寒，而田雞坦言未從星爺口中聽過這個經歷，還稱有時間要致電他追問。到底是真是假，有機會要待星爺同華仔親證。