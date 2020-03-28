【星爺研究院】揚言曾比周星馳出名　梁十一：好多人靠我們搵工

1991年上映的《逃學威龍》大收4380萬港元，為周星馳奠地巨星地位，成為港產片票房保證。 戲中飾演星爺同班同學的梁十一與「小妖」謝偉傑，揚言有段時間他們眼中的「星仔」絕不起眼：「難聽點說我們比他更出名」。 攝影：梁碧玲 攝錄：黃卓敏、詹郭敏、陳錦超 鳴謝：The Nathan Cellar@彌敦酒店

《逃學威龍》中梁十一（右）與小妖戲份不少，令影迷留下印象。（電影截圖）

周星馳於80年代尾簽約李修賢旗下，由公仔箱跳入大銀幕，第一部《霹靂先鋒》就勇奪第25屆台灣金馬獎最佳男配角，令讓他在娘家TVB受到重視，繼而在《蓋世豪俠》擔當男主角。據梁十一與小妖透露，當年星爺剛剛跟隨李修賢工作時，經歷過一段低沉的日子：「他跟李修賢拍攝《霹靂先鋒》，難聽點說我們比他更出名，以前在富豪酒店碰到他，真覺得他不起眼。」

呢個時候嘅係「星仔」定係「星爺」呢？（電影截圖）

梁十一說當年都叫星爺做「星仔」，是那個還沒有《賭聖》與《逃學威龍》的年代，在李修賢旗下發展不算順利，不時四圍找工作，梁指李出手低，底薪只有二、三千，當年小妖拍完《童黨》走紅，亦曾加入過李的公司，當時星爺已準備解約，事隔幾年拍《逃學威龍》，周星馳已大紅大紫，升呢做爺字輩。

梁十一話當年很多未成名的大明星，都曾找他介紹工作。

不過，對於梁十一與小妖而言，名成從不重要，利就才是他們所追求的，兩人年輕時喜歡夜蒲，又熱愛電單車，工作就是為了賺錢享樂，任何類型的工作的接，累積下來的人脈為他們帶來更多工作機會，當年還未走紅的一堆大明星，都曾找過梁十一「搲撈」，只是在他倆眼中，名氣就只是浮雲。

重溫《逃學威龍》精彩場面

+ 23 + 22 + 21

星爺研究院│《逃學威龍》Johnny仔爆星爺有性格：撩佢講嘢唔睬你

假若我又再大紅大紫，怎麼辦呢？我不想過如此虛榮的生活 梁十一

沒有大紅大紫，除了因為打風流工，更重要的是際遇，梁十一於90年代中脫離影壇，他透露當年曾與「肥媽」Maria Cadero開辦的經理人公司簽約，公司後來轉手給一個「好奇怪人」，發現有沒有經理人都沒多大分別：「曾經試過拍完一部作品，他無法替我收回片酬，反而我自己可以，那我為什麼還要經理人呢？，還要給他抽佣，所以我很抗拒。」十一提出解約，對方要求他兩年內不可以在演藝圈發展，他把心一橫選擇退出。

兩人相隔多年才見面，不覺生疏。

天時、地利、人和都不配合時，的確會影響人的一生，梁十一說當年臨退出時，曾有人找他到台灣發展，以郭富城為目標：「當時郭富城剛剛走紅，我年輕時還算吸引到女孩子，他們說我也是這個型格，但因為經理人公司合約問題，而沒有去台灣發展，就這樣停下來。」

梁十一說當過男主角、賽過車，今日無悔。

由知名演員變成薄餅外賣員，那是1996年，梁十一說每次去送薄餅，都有人問他：「鏡頭在哪裡？」以為在拍戲。跟他交情不錯的林嶺東導演，於90年代中至2000年初，跟尚格雲頓（Jean-Claude Van Damme）拍過幾部戲，十一透露林導亦有找過他出山，他都拒絕，「我很辛苦才從這一行抽離出來，說真的，到今時今日仍有人在街上認出我，但我已經好抗拒了，我的子女很想我再拍戲，說我仍很有型，我還是覺得不好。」

小妖跟梁十一都熱愛電單車，花了不少錢，曾經自費到泰國參加比賽。

小妖引退後曾出國移民，2000年後回流轉過不少工作，現職為私人司機，近年客串演出一些小角色，直言不會為拍戲而放棄正職，說到尾都是為生計，今時不同往日，當演員搵食艱難，更甚是退出了就不想再踩返入去：「退出是很困難的，當你曾經是明星，有很多人認識，退出後做正行，別人認出你指指點點，那一剎是很辛苦的。」