星爺研究院│《逃學威龍》Johnny仔爆星爺有性格：撩佢講嘢唔睬你

梁十一與謝偉傑（小妖）當年憑《童黨》彈出，成為80年代尾至90年代中的港產片御用不良少年，雖然沒有大紅大紫，但至少在影迷心目中佔一席位。 二人曾一同演出《逃學威龍》，與周星馳有不少對手戲，他們接受《香港01》專訪時大爆與星爺合作的趣事，仲有一些鮮為人知的秘聞！ 攝影：梁碧玲 攝錄：黃卓敏、詹郭敏、陳錦超 鳴謝：The Nathan Cellar@彌敦酒店

梁十一（左）與小妖重演經典一幕。（梁碧玲 攝）

原來導演係星爺？

《逃學威龍》是周星馳奠定「星爺」地位的作品，大收4,382萬成為1991年的票房冠軍。當年拍攝時周星馳剛爆紅，理應還沒有「爺級」架子，但梁十一就透露，在《逃學威龍》的拍攝現場，真正的導演陳嘉上似是掛名性質，實際上由星爺控制所有事情：「比較奇怪的是，名義上由陳嘉上當導演，我們覺得星爺比陳嘉上更像導演，很多事情都由星爺主導。」

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「哈！哈！」小妖被星爺踢到飛起。（電影截圖）

如果星爺是一部電腦，他好像在不停運行，等待Roll機的一刻 梁十一

不少江湖傳聞指星爺性格「獨家村」，不愛與人交流，梁十一亦引證這個說法：「我發現他（星爺）在拍攝現場都不多說話，平時甚少跟任何人交流，我們曾經有跟他搭訕，他都不理會我們，他永遠站在一旁。」不過星爺並非純粹扮Cool，而是專注思考演出，大銀幕上看到他的精湛演技與永不過時的笑料，都是台上一分鐘，台下十年功。

梁十一說呢一幕其實係替身上陣。（電影截圖）

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跟星爺的奇特火花

大家同場鬥戲，我做好自己不會害怕 小妖

跟無時無刻都出盡力表演的星爺對戲，兩位會否有壓力？電影中經常嬉皮笑臉的小妖，一本正經地回答：「我覺得沒壓力，在於能否做到導演要求的事情，我沒感到被他（星爺）壓下去，他們找我演自己，我只須做好自己就不用理會其他人。」

小妖說對住星爺出昇龍拳純粹因為當年流行《街頭霸王》遊戲，他跟十一很喜歡打機。（梁碧玲 攝）

十一點點頭說，從影以來幾乎都在演自己，拜《童黨》所賜，當年被歸類為寫實派演員：「當時找我們演的角色，離不開童黨、街童及古惑仔，我們的風格跟星爺是截然不同的，可能當時他亦覺得跟我們格格不入，但拍攝兩日後就覺得沒問題，你演你的、我演我的，中間擦出一些奇特的火花。」

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星爺教路 畢生受用

二人自嘲演戲沒深層次，靠表面功夫就搵到食，不過在港產片百花齊放的八、九十年代，要站穩住腳都要有一、兩招傍身，十一表示合作過的星爺與劉德華都有醒他兩招：「劉德華曾經跟我說過一句話，『你要想辦法，別人不動你要動，別人動你就不要動』，你就會變成最搶鏡的一個」、「換了星爺一類的演員，一埋位就會鬥戲，以演技或身體語言去鬥戲，好早期已經教我們這一套，我們靠這一兩招，已足以在當時的電影圈中立足。」

梁十一自90年代中退出影圈後首次接受媒體訪問，與小妖的互動十年如一日。（梁碧玲 攝）

星爺最愛的美食

跟周星馳相處時間不多，梁十一說其中最深刻的回憶，竟然與星爺的飲食口味有關，仲同小妖搶食，想知哪種美食如此吸引到星爺？立即去片！