活地亞倫自傳｜親述戀上細35歲養女始末　「她已準備好深入發展」

現年84歲的美國導演活地亞倫（Woody Allen），最近發行自傳《Apropos of Nothing》，不過早前就因為有出版社發起罷工，不滿公司為曾被指性侵養女的作者出書，最後出版社受壓取消為新書出版。 但原來另一間出版社Arcade Publishing，就低調為活地亞倫推出這本自傳，活地更在書中大爆他與現任妻子、細自己35年的前養女宋儀，如何開始發展感情。

現年84歲的美國導演活地亞倫（Woody Allen），最近發行自傳《Apropos of Nothing》，在書中大談與妻子、前養女宋儀的相戀經過。（GettyImages）

活地的兒子及養女發起罷工

活地亞倫曾涉嫌性侵養女迪倫花露（Dylan Farrow），1992年Dylan就公開指控養父活地曾對她性騷擾，但最後卻因證據不足而於1993年被法官駁回起訴。

活地亞倫原定於4月推出自傳《Apropos of Nothing》，不過他兒子Ronan Farrow及養女Dylan Farrow就發起罷工，最後出版社「Hachette Book Group」就有接近80個員工響應活動，最終決定取消為活地出版自傳。

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​當年因為一張裸照被揭發父女戀關係

活地亞倫的自傳轉由另一間出版社負責，有外媒更大爆活地在書中公開與現年49歲的妻子、前養女宋儀（Soon-Yi Previn）的相戀經過及鮮為人知的關係，大談二人如何相愛超過20年仍充滿激情，甚至在書中公開他們的裸照。

活地亞倫在宋儀22歲的時候開始相戀，他更大爆裸照是在他們交往的初期拍下，「當時我們情慾高漲，彼此握緊的手都分不開。」而曾經與活地亞倫有過長達12年的情人關係的美亞花露（Mia Farrow），同時也是領養宋儀的養母，正正就是發現這張裸照而揭發他們的關係。

活地亞倫在宋儀22歲的時候開始與她拍拖，當年甚至拍下裸照。（GettyImages）

年齡上相距35年「她已準備好深入發展」

據活地亞倫指，美亞發現他與宋儀的裸照後找他對質，「我可以理解她當時的震驚、沮喪、憤怒等情緒，這是正常人會有的反應。」 但活地表示雖然年齡上二人相距35年，但彼此的關係是合理的，「她已準備好深入發展，只要有人可以給她關愛。」

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大爆宋儀曾被美亞虐待

美亞和宋儀就因為活地亞倫而母女關係破裂，活地在書中指控美亞曾虐待宋儀，大爆宋儀如果英文學不好，美亞會要求宋儀身體倒立，並不斷以言語威脅她，甚至把宋儀反鎖在房裡毆打，揚言不再供她讀大學等。

所以活地亞倫覺得自己帶走宋儀的時候，「不是一個忘恩負義的孤兒背叛了所謂善良又充滿愛心的代表（意即美亞花露），而是將她從破爛的生活中變好了。」

活地亞倫（Woody Allen），最近發行自傳《Apropos of Nothing》，在書中大爆料。（GettyImages）

活地在自傳中又數臭美亞，指出美亞與兒子Ronan裸睡，直至兒子11歲。其實美亞曾指出兒子Ronan，是她與樂壇巨星前夫法蘭仙納杜拉（Frank Sinatra）的孩子，並非活地所生。但活地就在書中指，「我認為他是我的兒子，但我永遠都不會知道真相。」

活地又大爆美亞曾背他偷食，直指與美亞拍拖時，她仍有與法蘭上床，「以我所知她當時與很多人發生過性關係。」