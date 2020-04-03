【星爺研究院】麗晶大堂非實地取景　凌凌漆原來從無踏足麗晶半步

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，重挫各行各業，首當其衝為飲食、酒店、旅遊、娛樂場所等，其中尖沙咀香港洲際酒店（前身麗晶酒店）日前表示，將於本月20日暫停營業進行裝修，並遣散大約500名員工。 這間前身為「麗晶」的香港名牌酒店，最廣為人記得必然是在周星馳電影《國產凌凌漆》（1994）中，凌凌漆誤以為司令幫他訂了靚酒店落腳，但原來所訂的是麗晶大賓館。事實上這一幕亦非在真正「麗晶」取景，真身又是哪一間？

凌凌漆自信滿滿地，走到洲際酒店前身，麗晶酒店Check in。（《國產凌凌漆》影片截圖）

劇情講到凌凌漆奉名來到香港調查恐龍骨失竊事件，拿著200蚊置裝費的他，一心以為金槍司令會為他安排五星酒店作為住宿，於是見到地址有「麗晶」二字，便自信滿滿地走到麗晶酒店Check in，結果櫃檯查不到他的登記資料，實情總部為他訂的是「麗晶大賓館」。

凌凌漆步入「麗晶」後，看似有人招待入住。（《國產凌凌漆》影片截圖）

原來誤會一場。（《國產凌凌漆》影片截圖）

事實上，礙於拍攝問題，當年星爺只在門口拍了一個步向酒店的鏡頭，而真正的酒店大堂場景，亦非在麗晶拍攝。這一點有不少眼利的觀眾一早就知，但究竟真身是哪一間呢？《香港01》向當年有份參與拍攝的劇組查問，得知原來「麗晶」真身是同樣在尖沙咀，位於北京道的朗廷酒店（前名︰鷹君酒店）。細看下亦不難發現，當年大堂的裝修，佈局的確一樣，裝修亦跟現狀有8成相似。可憐的凌凌漆，原來不單沒有入住麗晶酒店，原來連踏足麗晶半步的機會都得不到。

+ 9 + 8 + 7

麗晶酒店於1980年營業，2001年5月新世界發展將酒店轉售，並改名洲際酒店，2018年3月，洲際酒店集團獲麗晶酒店及度假村收購，表示將在2021年進行全面裝修，但有見近日生意強差人意，故決定提早展開工程，暫定於2022年重新開業，隨後更再次以「香港麗晶酒店」營業。屆時要訂房要打醒十二分精神，到底你係Book麗晶酒店定係麗晶大賓館。

你book嘅係「麗晶大賓館」