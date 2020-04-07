「閃電俠」艾薩米勒打女fans片曝光傳已被捕　原來唔係第一次犯案

現年27歲的艾薩米勒（Ezra Miller）曾於DC英雄電影《正義聯盟》（Justice League）中飾演「閃電俠」，日前被指到他在公眾場所毆打女粉絲，片段在網上瘋傳，有指他已經被當地警方拘捕，而這次原來更不是他首次犯案。

現年27歲的艾薩米勒（Ezra Miller）曾於DC英雄電影《正義聯盟》（Justice League）中飾演「閃電俠」而上位。（《正義聯盟》劇照）

憑DC超級英雄電影《正義聯盟》「閃電俠」，以及在《怪獸與牠們的產地》系列中演出魁登斯而上位的美國演員艾薩米勒，被拍到早前在冰島雷克雅未克的一個著名酒吧，向一名女粉絲動粗。

片段長大約15秒，片中可見艾薩語氣不爽地向一名女粉絲說：「你想嗎？你是否想打交呀？」當時那名女士似乎未有察覺對方情緒不妥，艾薩隨即捏住女粉絲條頸，更將她摔落在地上，之後女粉絲的友人立即制止說：「喂，兄弟兄弟！」

點撃逐格睇艾薩米勒點出手：

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據知，事情發生在4月1日下午6時左右，地方是冰島的一間人氣酒吧，艾薩亦經常光顧。而上載片段的人就話，艾薩在保安的陪同之下，赤腳等待10分鐘，直至警察到場。

有指，艾薩當時正在酒吧內跳舞，期間遇到一班非常熱情的粉絲，被包圍下才失控，演變成與Fans發生衝突。

現年27歲也有份在《怪獸與牠們的產地》系列中演出魁登斯。（《怪獸與牠們的產地》劇照）

片段在網上瘋傳，網民鬧爆艾薩對別人使出暴力，又話他的演藝事業「會像閃電那樣玩完」、「艾薩米勒完了」，甚至有人指出希望不要再讓他演「閃電俠」，以及《怪獸與葛林戴華德之罪》。而《洛城南區，我的青春》（On my Block）演員Diego Tinoco就在網上留言鬧爆艾薩打女仔，雖然不知道事件始末，但傷害Fans就是不對。

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艾薩對別人動粗這事，讓不少影迷覺得無法寬恕，但其實這次不是Ezra首次犯事，在2011年他在匹茲堡拍《少年自讀日記》（The Perks of Being a Wallflower）時，他在車上被警察截停，警員在他車內搜到20克大麻，他更被起訴藏毒。但案件之後被撤銷，而艾薩事後亦曾承認有吸大麻。