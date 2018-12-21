【水行俠】《正義聯盟》導演提議加紋身　Jason Momoa身世都關事

萬眾期待的DC洗底作《水行俠》本周終於登陸香港，經荷里活新任恐怖大師溫子仁導演之手，建構出宏大的水底世界觀，堪稱史詩式的戰鬥畫面更是受到激讚，令水行俠一鋪翻身由美漫界笑話變成銀幕英雄。 水行俠去年在《正義聯盟》已登場，雖然後者評價一般，仍無阻極具個人魅力的Jason Momoa迷倒觀眾，當時在導演Zack Snyder的構想下為角色添上大量圖騰紋身，原來除了強調水行俠的特色，亦跟Jason Momoa的身世有密切關係。

《正義聯盟》導演Zack Snyder提出為水行俠加上紋身。（劇照）

Jason Momoa在《水行俠》中延續由《正義聯盟》前導演Zack Snyder構思的紋身造型，紋身主要以兩種圖案構成，首先是兩邊上臂狀似箭或矛頭的圖案，呼應了水行俠Arthur Curry的玻里尼西亞（Polynesia）血統，象徵勇氣和力量，也被視為戰士的盔甲，廣義亦可以延伸至魔鬼魚等海底生物，全身滿佈這種圖騰的水行俠突顯戰鬥格之餘，亦向原著漫畫的魚鱗盔甲致敬。

水行俠在《正義聯盟》中所穿的盔甲亦滿佈鯊魚牙圖案。（劇照）

同鯊魚神Ka-moho-aliʻi有關

另一主要圖案則是分佈在水行俠胸口、腰側和前臂的三角形圖騰，其實是鯊魚牙齒，亦跟玻里尼西亞文化有關。雖然對於大部分觀眾來說，鯊魚的兇猛形像難以磨滅，但在玻里尼西亞傳說中，鯊魚不單是神祇，鯊魚神Ka-moho-aliʻi更帶領首批人登陸並定居夏威夷，鯊魚牙圖案象徵引導和力量，跟水行俠作為亞特蘭提斯守護者的身分相呼應。

現實中，Jason Momoa擁夏威夷原住民血統，左前臂本來就紋了鯊魚牙圖案，《正義聯盟》服裝設計師曾透露戲中水行俠的盔甲亦是根據相關圖案設計而成，他過去接受紋身雜誌訪問就曾透露鯊魚是家族的守護神，親戚都在左前臂紋了相同圖案。