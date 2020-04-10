新冠肺炎｜重創電影圈副導轉做地盤工　美指陳七：我有平價做剪接

受新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）疫情影響，由賀歲檔開始已有不少大片紛紛撤檔，到近日戲院被視為高危感染病毒之地要被迫停業，電影界正面對前所未有的困難。 擔任美術指導的陳七接受訪問時坦言，電影圈現況是非常嚴峻，有不少行家都轉做其他工種，有副導演做建築工人，包括他在內，都設法用自己的方法求生。

在新冠肺炎疫症的陰霾下，電影界面對的困難是前所未有的。（陳順禎 攝）

在新冠肺炎疫症的陰霾下，各行各業都大受影響，入行8年的美指陳七就透露，電影界因此受到重創，由前期準備到電影上映各階段都停滯不前，「電影圈現在的情況是非常嚴峻，有些戲拍完未能上映，因為疫情關係以及戲院停開，而在投資方的角度，他們會覺得危險而不會開戲，幾時才會重新開戲呢也沒有人知。」例如很多人本身是在做前期的功夫，睇景之類通通都停頓了，未知停到甚麼時候可以重返拍攝現場，是無了期的等待。

美指陳七入行8年，製作過不少令人深刻的作品，其中一部就是《犯罪現場》。（受訪者提供）

副導演轉行去做地盤雜工

陳七坦言現時情況非常大鑊，因為電影某程度上都是幾個月的散工，幾個月拍一部戲，接著幾個月又拍一套戲，「今次確實影響了很多人的生計，也有很多不同崗位的電影人要被迫轉行，我睇報紙都看到，有副導演去做建築工人，現階段大家都用自己的方法去求生。」

他提到電影行業真的是手停口停的工作，「電影製作以一日開工來計，要百幾二百人，現在不能聚集，根本不可能開到戲。」

作為電影從業員，他當然希望政府可以多些關注這個行業，「以前香港不斷可以出口很多香港電影去不同的國家，80年代時的最蓬勃的時候，是一種香港的軟實力，電影業出口很強。但要出口都首先要有個產物，現在連戲都開不到。」

入行8年的美指陳七就透露，電影各階段的工作都停滯不前。（陳順禎 攝）

在現時這個疫情下，市道不明朗，陳七認為政府的確要花些心機，「時常說要還政於民，現在其實要還錢於民。」事關現時的問題已迫在眉睫，他又指出電影總會都有與政府商討怎樣可以幫到行內人士，「但我覺得政府速度要快一點，才可以真正幫到業界，如果要三個月或者半年後才幫到手，都真係冇飯食。」

陳七表示他知道有有副導演做建築工人，身邊認識的同事，正在打緊他們的履歷表，想出去找工作見下工。（陳順禎 攝）

「剪接收平啲，不會推Job」

他無奈笑指，現時的電影總會及各個專業屬會，每次召集會議都相當齊人，這表示大家都真的冇工開。「有認識的同事，正在打緊他的履歷表，想出去找工作機會。」

而他自己的求生方法，就是想方法推持經營的製作公司，「收便宜一點做剪接，以前都不會推Job，現在就更加不會，有甚麼工作都會接，最緊要幫到個客。」他也知道有很多導演和編劇，既然現在冇戲開，就積極發展他們的劇本，希望日後環境轉好，可以歸位開拍。