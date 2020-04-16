【沙丘瀚戰Dune】張震型爆造型曝光　當影展評審與導演結緣

由名導Denis Villeneuve執導新片《沙丘瀚戰》（Dune）的首批劇照近日曝光，飾演「岳博士」（Dr. Wellington Yueh）的張震亦首次公開造型，身穿暗紅色中式長衫配All-Back髮型及鬍鬚，臉上帶點憂鬱及狠勁，相當有型。

據悉，戲中岳博士是貴族御醫，協助男主角添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）及 Oscar Isaac適應新家園Arrakis星球的環境。而張震能夠參演這部大製作，全因他跟導演在2018年一同擔任康城影展的評審而結緣。

張震與導演Denis Villeneuve因康城影展結緣。（電影公司提供）

張震造型相當有型。（劇照）

《沙丘瀚戰》改編自Frank Herbert的著名同名科幻小說，獲獎無數被封為「20世紀最佳科幻小說」。1984年David Lynch執導了首個電影版本，相隔30多年後的新版卡司非常強勁，除了小鮮肉添麥菲查洛美、《星球大戰》系列男星Oscar Isaac及張震外，仲有「魁隆」佐斯布連（Josh Brolin）、「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）、金像男星哈維亞巴頓（Javier Bardem）及影后夏綠蒂藍萍（Charlotte Rampling）等。