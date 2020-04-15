40年後重啟科幻片王《沙丘瀚戰》　水行俠與魁隆同場變宇宙大混戰

《天煞異降》《銀翼殺手2049》金像提名導演丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）最新作品《沙丘瀚戰》（Dune），電影改編自法蘭克赫伯特（Frank Herbert）暢銷同名小說系列《沙丘魔堡》（Dune），今次更請來多位巨星演員包括《以你的名字呼喚我》添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）、《安眠醫生》莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）、《水行俠》積遜莫瑪（Jason Momoa）、《蜘蛛俠：強勢回歸》Zendaya、張震等人傾力演出，近日官方更發放出多張劇照！

時隔40年華納兄弟（Warner Bros.）宣布重啟拍攝《沙丘瀚戰》。（《Dune》電影劇照）

《沙丘瀚戰》取景於匈牙利和約旦南部，故事是個動人的超現實英雄傳記，講述由添麥菲查洛美飾演的Paul Atreides是個才華洋溢、滿有天賦的少年，他跟父親Duke Leto Atreides（Óscar Isaac 飾）皆是Arrakis星球的貴族，由於星球擁有全宇宙最珍貴的香料資源，而該香料更是能刺激人類最強潛能的必需品。

一天皇帝下令強制轉移權力，令本來就擁有掌控香料權力的Harkonnen家族，萌生了殺絕Atreides家族的心，而Paul Atreides為了家園和民眾的未來，需要勇闖宇宙中最危險的星球展開戰爭。

官方早前發放出最新一張添麥菲查洛美劇照，勁有神秘感。（《Dune》電影劇照）

時隔將近整整40年，華納兄弟（Warner Bros.）宣布重啟拍攝《沙丘瀚戰》，而在《Dune》書中講述極複雜的世界觀，難以單用一部電影來敘述，所以預計片方會為《沙丘瀚戰》繼續拍成系列電影。