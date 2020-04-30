非常盜｜落實拍第3集原班人馬另加新角色　網民：望周杰倫都回歸

電影《非常盜》（Now You See Me）以魔術為主題，2013年推出首集後在全球獲得極好評價，2016年上映《非常盜2》，周杰倫更有份客串兼唱主題曲，最近據外媒報道，電影終於落實開拍第3集，原班人馬回歸更會有新角色加入，影迷聽到消息後，都紛紛表示很期待再看到周董現身這系列。

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電影《非常盜》（Now You See Me）以魔術為主題，2013年推出首集後在全球大獲好評。（《非常盜》劇照）

《非常盜》電影系列講述一班魔術師表演劫富濟貧的魔術，結合犯罪及動作的元素，電影首兩集在全球獲得6.87億美元（約53.2億港元）的票房成績，早年已傳出會拍第3集，最近根據外媒報道，獅門電影終於落實會添食，由前2集的監製Bobby Cohen、Alex Kurtzman回歸，找來《騙海豪情》Eric Warren Singer負責劇本。

《非常盜》電影系列講述一班魔術師表演劫富濟貧的魔術，情節相當刺激有新鮮感。（《非常盜》劇照）

目前主要卡士未落實簽約，但電影公司希望會原班人馬回歸，另外都會再加入新角色。電影系列陣容強大，由麥克雷法路（Mark Ruffalo）、謝西艾辛堡（Jesse Eisenberg）、活地夏里遜（Woody Harrelson）、狄夫法蘭高（Dave Franco）、麗茲卡潘（Lizzy Caplan）以及摩根費曼（Morgan Freeman）等人主演，第二集更請來丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）以及周杰倫加入。

2016年上映《非常盜2》，周杰倫更有份客串兼唱主題曲。（《非常盜2》劇照）

獅門電影的Nathan Kahane表示，Eric Warren Singer一直以來，擅長拍攝各種形式的詐騙和幻覺藝術等題材，他會帶給影迷一個很精彩的故事，延續《非常盜》的成功，將「四騎士」的主要角色推向全新高度，也會加入新角色。影迷聽到這個消息都表示相當期待續集，繼周董在第2集客串演出兼唱主題歌，觀眾都希望周董會繼續參與這系列，回歸第3集。