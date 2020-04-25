【天火】周杰倫唱主題曲撐昆凌新戲　天王寵妻在片尾埋彩蛋放閃

周杰倫是寵妻狂魔幾乎是家傳戶曉的事實，昆凌繼與「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）演出災難片《高凶浩劫》後，今次再演動作電影《天火》，周杰倫更身體力行撐老婆，藏特別彩蛋實行來個夫妻檔。 人前人後都這樣甜蜜，對於昆凌經常被稱為「天王嫂」，外界一直覺得她想撕掉「天王嫂」這個標籤，最近昆凌就親自解畫。

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昆凌繼與「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）演出災難片《高凶浩劫》後，今次再演動作電影《天火》。（《天火》劇照）

曾執導《盜墓者羅拉》及《轟天猛將2》的英國著名導演Simon West，今次找來昆凌、《哈利波特系列》的Jason Isaacs、王學圻及竇驍等主演，《天火》是一部以火山為題材的災難片。

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寵妻狂魔將現身片尾彩蛋

昆凌演出《天火》，一直是寵妻狂魔的周杰倫就親自為《天火》寫主題曲《我是如此相信》，早前已在Instagram宣傳指，「老婆演電影，老公寫主題曲，合理」，身體力行支持老婆，直情寵妻寵出新高度。

周杰倫除了唱主題曲，更在電影台灣版埋藏特別驚喜，將在片尾彩蛋現身獻唱《我是如此相信》，高調放閃。網民都表示，希望昆凌嫂多拍點電影，「大家就有福可以有新歌聽了」、「周董簡直是寵妻狂魔」。

周杰倫出名是曬妻狂魔，經常在網上放閃。（ IG圖片）

想撕掉「天王嫂」這個標籤？

對於外界經常以「天王嫂」稱呼昆凌，甚至有人覺得她想撕掉這個標籤，昆凌就坦言：「我覺得大家可能對我有誤解，覺得我一直想撕掉『天王嫂』這個標籤，但其實它就是我的一部分。我是昆凌，我同時也是Jay（周杰倫）的老婆，用不同的身份稱呼我都是OK的，因為都是我。」

而周杰倫就表示為電影唱這個主題曲，是一首對家人、愛人或是信仰的敬拜歌曲，更指寫一首好聽的歌不用太耐時間，最緊要有感覺就可以。