【教父】盤點15大秘聞　馬龍白蘭度要硬食3大戒條先有得做男主角

由美國著名導演法蘭斯哥普拉（Francis Coppola）執導，改編自美國作家Mario Puzo同名小說的《教父》（The Godfather），在1972年上映時，成功掀起幫派電影的新潮流。《教父》系列電影最近殺入Netflix，趁這機會，回顧電影15大趣聞。

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經典電影《教父》三部曲是不少影迷的最愛。（《教父》劇照）

由馬龍白蘭度（Marlon Brando）、阿爾柏仙奴（Al Pacino）及占士堅（James Caan）等主演的《教父》在1972年上映時風靡全球，電影全球票房累計超過2.4億美元收入。除了票房成績理想外，電影在奧斯卡亦大放異彩，獲得最佳男主角、最佳電影及最佳改編劇本等三大獎項。

由John Marley飾演的Jack Woltz是一名電影監製。（《教父》劇照）

《教父》以黑幫廝殺為主題，沒想到，電影的血腥，都在製作上見到。其中有一幕講述Jack Woltz在床上起來，驚見其愛駒血淋淋的斷頭放在床邊。原來這個馬頭並非道具，而是真實的馬匹頭顱。其實當時劇組曾計劃用道具馬頭拍攝這幕，到正式拍攝前，飾演Jack Woltz的John Marley都是使用道具馬頭綵排。可惜導演認為即使道具馬頭加上鮮血，都未能呈現血腥及震撼。於是，導致待正式拍攝時，把道具馬頭換上真馬頭拍攝。

這一幕哥普拉因用上了真馬頭拍攝而遭動物保育人士炮轟，最後哥普拉要出面澄清。（《教父》劇照）

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當時這拍攝手法引來爭議，動物保育人士炮轟手法殘忍。最終，要勞煩導演哥普拉出面澄清。當時導演表示，其實該馬頭是來自一家狗食工廠，在製造馬肉罐頭時所剩下的殘餘物。當時劇組並沒有特地去殺一匹馬，而使用這個真馬頭拍攝連演員John Marley事前都不知道，所以當時John Marley受驚的反應是非常真實的。