【鐵達尼號】Titanic沉沒108周年　遺孀：想他的名字在生還名單上

1912年4月14日深夜11時40分,發生了一件讓世界震驚的事,就是鐵達尼號沉沒事故,最終造成超過1,500人死亡。在事件發生85年後,導演占士金馬倫(James Cameron)帶來《鐵達尼號》(Titanic)電影,把這段歷史重現觀眾眼前。戲中里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)與琦溫斯莉(Kate Winslet)的淒美故事固然讓人難忘,但當年發生的真實故事,也同樣令人動容。

當年里安納度狄卡比奧的角色Jack全靠都在酒吧賭博才贏得登上鐵達尼號的船票,可惜卻踏實不歸路。(《鐵達尼號》劇照)

鐵達尼號沉沒事故早前踏入第108年,當年生還者的故事,全靠他們的下一代傳承。近日,一位女作家Julie Cook決定把當年父親告訴她,其祖父母在鐵達尼號的故事公開。Julie Cook早前接受《每日郵報》訪問昤表示,她的曾祖父當年都身在鐵達尼號。可惜,最終她的曾祖母最後只收到一封「海上失蹤」的信件。

Jack與Rose的淒美故事,相信仍然記憶猶新。(《鐵達尼號》劇照)

Julie Cook的曾祖母Emily Bessant當年事發時38歲,其丈夫William Bessant則40歲。Emily接到鐵達尼號沉沒的消息時,帶著5名子女,包括當時只有2歲的Albert、15歲的Charles、12歲的Gladys、6歲的Florence及4歲的Leonard,慌忙到白星航運的櫃檯等候消息。當時Emily Bessant不斷重覆:「他的名字要出現在生還名單上…他的名字要在上面。」她深信其丈夫William會回來,可惜,最後William並沒有回來,跟另外1,513人一樣,葬身大海。Julie Cook表示曾在當時報導上看到其曾祖母的相片:「她當時冷淡、沒有感情。我不知她有否哭過。」

Emily Bessant的丈夫William Bessant意外離世,讓她的家庭頓失一家之主。(網上圖片)

+ 14 + 13 + 12

至於Julie Cook對其曾祖父的印象,是當時與父親一齊看在1958年上映的《A Night to Remember》,當時這部電影是講述關於鐵達尼號沉沒前的最後一夜。Julie Cook父親當時對她說:「你的曾祖父在那艘船上去世。」聽罷,她小時候對於溺死感到非常恐懼,直到有了小孩,她才意識到鐵達尼號仍有一群被遺忘的受害者。因此,她擴寫了一本名為《The Titanic And The City Of Widows It Left Behind》,講述未有人提及的事。

Jack意外獲得乘搭鐵達尼號的機會,跟William Bessant的遭遇差不多。(《鐵達尼號》劇照)

其實原本William本身並不需要上鐵達尼號工作,皆因當時船上已有船員在鍋爐房工作,而船上的船員多來自貝爾法斯特。在鐵達尼號準備離開貝爾法斯特前,船上其中一個鍋爐房起火,讓部份船員放棄了工作。雖然預兆不好,但由於當時要養活妻子及五名孩子,長期失業讓他不斷獲得壓力。最終,他在鐵達尼號起航前最後一刻「幸運」地獲得了工作。只可以說,冥冥之中自有安排。