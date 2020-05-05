【金像獎2020】一文睇晒歷年紅地氈至靚造型　撞車Look同樣精彩

受新冠肺炎疫情影響，今屆《香港電影金像獎頒獎禮》改為網上公佈賽果，沒有實體頒獎禮，觀眾每年最期待的紅地氈環節亦要取消，不過唔駛失望住，小編為大家整理歷年最美麗性感的紅地氈造型，同場加映各個「撞車」Look，回顧都咁精彩！

自從2016年Janice Man著呢件衫去金像獎紅地氈後，往後講起紅地氈就會諗起佢。（視覺中國）

近年最令人印象深刻的金像獎紅地氈Look，相信非2016年文詠珊（Janice Man）所穿的超性感黑色禮服莫屬，當年JM一現身令全場人嘩然，「真空」上陣的她由後腰露到落腳趾，有半分贅肉都Carry唔到，雖然JM仲未拎過小金人，但已在金像獎名留青史。

阿Sa憑《雛妓》獲提名影后，著件禮服霸氣十足。（視覺中國）

想睇埋舒淇、蔡卓妍（阿Sa）、楊穎（Angelababy）、周秀娜、劉嘉玲等金像獎常客嘅歷年靚造型，仲有林志玲、林熙蕾及宋慧喬等國際級女神又著咩衫去金像獎呢？立即點擊下圖睇睇！

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仲記得2003年林嘉欣憑《男人四十》同時獲提名最佳新演員及最佳女配角，結果她順利擸晒兩個獎，成為當年港產片界的超級新人。不過，當晚大家更集中在她的造型上，事關林嘉欣竟然著牛仔褲出席頒獎禮！被狠批不尊重這個年度最隆重的場合，可算是最出名的金像獎「撞車Look」。

其實每年都有一些不太出色的衣著，就算是女神級人物去著都救唔到，立即點擊下圖睇睇有咩千奇百怪嘅紅地氈這型！