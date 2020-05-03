金像獎2020｜鄭秀文《鍾無艷》痛心之作　痴情一生最終要休夫收場

第39屆香港電影金像獎揭盅在即，結果將於5月6日公布，其中天后Sammi鄭秀文六度入圍最佳女主角，一同爭影后的更有《少年的你》周冬雨、《幻愛》蔡思韵、《金都》Stephy鄧麗欣，而Sammi今年再次憑兩套作品入圍，包括《花椒之味》和《聖荷西謀殺案》。

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鄭秀文憑《鍾無艷》《花椒之味》和《聖荷西謀殺案》六度入圍香港電影金像獎最佳女主角。（電影劇照）

事實上Sammi六度入圍香港電影金像獎最佳女主角，不過一直未能獲封影后，不少影迷都為此而戥Sammi感到失落，希望她苦盡甘來，盼望今年可以奪獎。

回看第21屆香港電影金像獎，當時Sammi有三套戲入圍，包括《同居蜜友》、《瘦身男女》以及《鍾無艷》，不過當年最終由張艾嘉憑《地久天長》奪得女主角。

鍾無艷（鄭秀文 飾）拒絕了狐狸精（張栢芝 飾）的告白後，向鍾無艷施惡毒「愛情咒」，令鍾無艷臉上多出紅色印記，此後齊宣王開口閉口都「醜女！醜女！」的叫她。（電影劇照）

Sammi的《鍾無艷》也是經典之一，除了有梅姐梅艷芳更有張栢芝，梅姐反串扮好色的齊宣王、栢芝扮演靚絕天下的夏迎春、Sammi擔任能文能武要為齊宣王打江山的鍾無艷，三個女人一台戲，依然好睇又令人感到愛情中的切膚之痛。

齊宣王每次都要靠鍾無艷幫他收拾爛攤子。（電影劇照）

對白句句夭心夭肺

縱使齊宣王被夏迎春的美貌深深吸引着，但在國家大事上依然要靠鍾無艷為他收執爛攤子，南征北戰打江山，多次衝鋒陷陣出生入死都在所不辭，原因只是對齊宣王痴心一片。同樣戲中誕生了不少金句，包括最廣為人知的「有事鍾無艷，冇事夏迎春」、「沒想到只要我不再愛他，就會漂亮」、「我要找一個他愛我多過我愛他的人」等等，有人說《鍾無艷》多年後成為了Sammi的真實寫照，當年Sammi的表現有着更豐富、更深層次的感情心理演釋，看似是一套喜劇，但卻講出不少普遍的愛情觀，給人留下深刻的印象。

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