金像獎2020｜《叔．叔》區嘉雯三度封劇后　正職原來係英文老師

雖然今屆香港電影金像獎因為疫情取消實體頒獎禮，但其實今年入圍的電影為帶來不少新面孔，新不一定只限年輕演員，還有一位在話劇界打滾足足35年，曾3度奪得香港舞台劇獎「最佳女主角」，現年67歲的區嘉雯。

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區嘉雯在話劇界打滾35年，今次首次拍電影，飾演一個沒受太多教育的師奶，丈夫是一名同志。（《叔．叔》劇照）

區嘉雯憑電影《叔．叔》同時入圍今屆香港電影金像獎最佳新演員及最佳女配角，在電影圈是一個新名字，但其實她是舞台劇界著名的演技派。

區嘉雯在舞台劇演出上獲獎無數，這位好戲之人曾是3屆劇后，今次首次參與電影《叔．叔》，更在各大影展有不錯成績，嘉雯笑言「幾廿歲人才入圍新演員，得知自己入圍時最初是感到驚訝，之後才識得開心，朋友都笑我咁大年紀才做新演員，又的確幾好笑。」

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區嘉雯在《叔．叔》演出自然，飾演一個沒受太多教育的師奶，對於感覺到丈夫（太保飾）原來有婚外情，心底裡其實是一名同志，嘉雯在戲裡看到情敵袁富華時，俐落地以一個眼神還撃，不用多說話已叫人看得拍爛手掌。嘉雯能有如此入型入格又不誇張的演出，她接受訪問時都提到在話劇界累積的經驗，的確對她在揣摩角色上很有幫助。

區嘉雯在《叔．叔》演出自然，飾演一個沒受太多教育的師奶，對於感覺到丈夫（太保飾）原來有婚外情，心底裡其實是一名同志，這種矛盾完全在她的眼神中感受得到。（《叔．叔》劇照）

要學習𦧲𦧲脷

「演出舞台劇的時候，我們都要有很多準備工夫，甚至會為自己的角色寫小傳，寫出人物的特點，從而摸索角色的個性。」區嘉雯表示，今次拍戲雖然節奏上，以及事前預備工夫的過程與以前參與話劇時有很大差別，但導演楊曜愷其實已做足功課，給了演員們很多背景資料，很清楚講解他的要求，令他們更加了解角色。

「我演出的是一個沒受太多教育的師奶，最大分別是平時我演舞台劇要字正腔圓，但今次就反而不能講得太清晰，要習慣𦧲脷的說話模式。」

嘉雯在舞台劇界是出名的演技派，但原來她讀書時期沒有接觸過演藝的訓練，讓她去考話劇團的是她的學生。（葉志明 攝）

正職係英文老師 考話劇團全因一班學生

嘉雯在舞台劇界是出名的演技派，但原來她讀書時期沒有接觸過演藝的訓練，一開始看中她的演出天分，更是她的一班學生。

事關嘉雯正職其實是一個英文老師，當年她二十多歲開始教書，上堂時又經常以短劇的方式教學生，有學生發現她紮紮跳、表情豐富，於是就建議她考香港話劇團。

區嘉雯透露，事前導演有跟演員們圍讀，除了把完整的劇本交到他們手上，又準備了一些類似破冰的遊戲，讓演員們互相理解。（《叔．叔》劇照）

1999年，區嘉雯與陳寶珠演出《劍雪浮生》，她演仙姐，演足一百場，開始令嘉雯的演技受到賞識。嘉雯其實早在1987年就移民，中間回來香港演過《莎莉要飛》及《劍雪浮生》。

2003年，嘉雯回流香港居住，她正職依舊是英文教師，所以當時只能兼職在舞台劇發展，一邊教書，要等放學才可排戲，「三年前退休，可以更專注參與舞台劇。」機緣巧合之下，《叔．叔》的導演楊曜愷因為想找一個舞台劇的演員，比較生面口的人演出太保的太太，經過遴選，最終選中了嘉雯。

嘉雯其實早在1987年就移民，中間回來香港演過《莎莉要飛》及《劍雪浮生》，2003年才正式回流返香港。（葉志明 攝）

因為疫情關係《叔．叔》其實已多次延遲上映，但早前舉行的優先場幾乎都場場爆滿，嘉雯都話對於一部題材較為冷門的電影，能有觀眾感興趣入場，做演員的經已相當滿足。