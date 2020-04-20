【金像獎】5月6日網上公布賽果　爾冬陞：39年首次取消實體頒獎禮

由於COVID-19新型冠狀病毒肺炎持續，香港電影金像獎今日（20日）公布第39屆香港電影金像獎頒獎禮安排。

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主席爾冬陞今日公布金像獎2020最新消息。（資料圖片）

第39屆香港電影金像獎將於5月6日下午午3時在Facebook、YouTube及Instagram等社交媒體，透過串流直播形式公布今屆19項得獎結果。該頒獎禮為時約20分鐘，由金像獎主席爾冬陞主持。

雖然目前香港電影金像獎協會以網上串流直播形式公布得獎結果，但主席爾冬陞表示，他們曾考慮不同方案，如直播金像獎頒獎禮，可惜因為有候選人來自其他地方，所以未能作此安排。除此之外，爾冬陞也指出，因為網絡、人力及場地等問題，也不得不讓協會放棄直播頒獎禮的安排。

第39屆香港電影金像獎將於5月6日下午午3時在Facebook、YouTube及Instagram等社交媒體，透過串流直播形式公布今屆19項得獎結果。（資料圖片）

雖然如此，但對於舉行實體頒獎禮仍有機會。爾冬陞指出，一切要等待疫情過去才有最終決定。他續指出，目前有兩大方案如何舉行第39屆香港電影金像獎的實體頒獎禮。第一個方案是在第40屆香港電影金像獎的記者會上舉行；而第二個方案則是安排在第40屆香港電影金像獎頒獎禮前：「可以找一個星期六，在紅地毯上另開儀式頒獎」，但後者需要與第40屆分清楚。

這次是香港電影金像獎首次未能舉行頒獎禮，爾冬陞坦言非常遺憾，指得獎者未能獲得同業的掌聲。但他都指出，獎項的份量跟其他金像獎一樣。