明天（6/5）就是第39屆香港電影金像獎公布得獎名單，盧鎮業（小野）憑電影《叔‧叔》有份入圍最佳男配角，在戲中他飾演袁富華的兒子，對於爸爸的性取向一直存有懷疑，但從來不敢直接追問，怕會影響整個家庭，可謂「敢怒不敢言」，所以全片一直處於暴躁狀態，嬲爸爸亦嬲自己。對於該角色獲得提名，盧鎮業起初不太相信，「當時整個人未完全消化到是甚麼一回事。」 撰文：許育民 訪問：游大東 攝影：梁碧玲 短片：葉志明 剪接：潘諾兒

盧鎮業近年多在電影中演出，《叔‧叔》更為他帶來首次金像獎提名。（梁碧玲 攝）

關於收到入圍消息，原來都有小插曲，話說公布提名名單當日，朋友跟他說維基已經率先披露，答案是冇佢份！「朋友將畫面截圖給我看，說我沒有入圍，還安慰我。其實一直都沒太大期望，只想著還好，轉頭可專心開會不用心掛掛。」直至下午公布名單，突然收到朋友的恭賀短訊，「我收到是恭喜，心想到底在說甚麼？原來我真的憑《叔‧叔》入圍，當時我未完全消化到是甚麼一回事。」隨後兩三分鐘便有很多人恭喜他，亦開始懂得享受這份快樂。

因為角色需要，盧鎮業在《叔‧叔》入面經常表現得忟忟憎，容易惹起觀眾的「關注」。（《叔‧叔》劇照）

拍《叔‧叔》全程「忟忟憎憎」

小野笑言自己拍攝《叔‧叔》時，情緒一直處於「忟忟憎憎」狀態，「自己不敢面對爸爸（袁富華）的秘密，亦不想他將這個秘密公開，所以經常以極差的態度面對他，加上又要制止太太的『求知慾』，基乎全程都非常暴躁。」記者觀影時，覺得小野能夠將一個滿有道德潔癖的角色演得傳神，甚為欣賞，這亦可能就是入圍的原因。

談到《叔‧叔》，小野難忘在戲中，太保邀請「情人」袁富華去女兒婚禮，一場疑似踩場戲，將一家人的關係變得緊張。「兩個老人家女兒出嫁本應是好開心，然後老公邀請這個情人出席飲宴，那情人還要同性的，然後歐嘉雯（太太角色）在送客時，一望到（袁富華）便一清二楚，那份震撼是超越言語形容。」這場戲在龍華酒店拍攝，雖然自己不用演出，但因為要去試身，有幸見到這幕的誕生。「這場戲我經歷了三次體會，第一次是看文字劇本自己聯想，第二次是拍攝現場，第三次是在戲院，我覺得戲院版本的震撼程度，比起拍攝現場看到的更多一層。」

去年有幸參與《花椒之味》及《叔‧叔》的演出，令盧鎮業進一步讓觀眾認識。（梁碧玲 攝）

與鄭秀文的眼神交流

除了《叔‧叔》，其實小野上年也參演《花椒之味》，有機會跟天后鄭秀文合作。作為「細細個已視為偶像」的視點，今次接觸這位天后就有另一番體會。「我對她的印象就是超級巨星，長期都在散發住一份吸引力，但去到《花椒之味》她將自己壓到最低，每日來到只要化好妝換好戲服，就會成為夏如樹。」

小野在《花椒之味》入面戲份不多，但一場跟Sammi的對手戲，就讓他感受到天后的專業。「有場戲我跟她坐在火鍋店門外，回憶她爸爸（鍾鎮濤）生前點滴，她不多對白只是在聆聽，而我當時要不停在講對白，講到眈天望地，然後突然來一下回望，就是這一望，我發現她有多全神貫注地聆聽，她的眼神亦告訴我，我的說話正在打動她！當下覺得大家都進入了這個戲劇世界，這是對手之間的交流，是好重要的互信和合作。」

盧鎮業在《花椒之味》飾演廚房仔，跟大小姐鄭秀文既是下屬又是朋友關係。（《花椒之味》劇照）

Sammi愛看紀錄片

交流不限於片場，鏡頭下Sammi都爭取認識機會。「等埋位時，她毫無架子地跟我閒聊，問我職業是甚麼？當知道我除了演員，亦有拍紀錄片時，她向我透露自己很愛看紀錄片。她在台上的表演講求表演力，但私下原來喜歡看寫實的東西，對我來說是好驚喜。」至於拍攝時的演繹細位，反而沒有刻意討論，小野覺得這種相處正好讓一眾演員沒有開工拍攝的感覺，就似一同相處。「似是生活在那個場景當中，每處都不是片場，真的是靈堂，真的是火鍋店一樣。」