現年69歲的太保憑電影《叔‧叔》演繹男同志一角，榮獲今屆香港金像獎最佳男主角。 太保入行50年，過往是專業的綠葉王，拍過的電影超過300部，很多都是配角，當中更以歹角為主，漢奸、道友、古惑仔，數得出的反派角色他都幾乎演過。但其實太保起初是做電影幕後，後來才轉戰幕前，由被「糟質」的動作片配角到擔大旗演文藝片的男主角，他的演藝路是如何走來。

太保在《叔‧叔》中演出一名老年的男同志「阿柏」，太保都坦言事前有細心考慮是否要接拍這角色。（《叔‧叔》劇照）

太保原名張嘉年，在電影界打滾近50年，以往觀眾未必記得他的名字，但看到他就一定覺得他熟口熟面。

太保從小與台灣結下不解緣，他在香港出世，1歲就舉家遷居台灣，在高雄讀完小學後後再回流香港定居，朋友為他取了個花名叫太保，即是台灣的「飛仔」，後來他加入演藝圈，太保夠易記，就自自然成為了他的藝名。

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太保18歲跟師傅，即已故資深演員兼導演午馬入行，從加入邵氏做場記、幕後做起，之後幫忙做導演的工作，「成為演員的契機，是Jacky（成龍）開始找我做演員，就加入嘉禾」起初演戲時，他已經常在成龍、洪金寶的電影中亮相，太保曾經表示問過大哥為何找他拍戲，對方表現因為他的樣子夠搞怪，很適合當他戲裡的師兄弟。

太保經常都有出現在成龍的電影，二人40年前就合作，原來成龍曾入圍金像獎最佳男主角提名共10次，但都與獎項擦身而過。（網上圖片）

成龍曾獲提名10次全落空 太保首次擔正就封帝

太保經常都有出現在成龍的電影，二人40年前就合作，太保在戲中可說是成龍的御用跟班，《師弟出馬》、《龍少爺》、《A計劃》等戲都拍住成龍上，一拍就十幾年。

數數手指，成龍曾入圍金像獎最佳男主角提名共10次，當中有有3部戲都是與太保一齊演，包括《A計劃》、《警察故事》（成龍）以及《龍的心》，可惜最後都與影帝無緣。反觀太保今次擔正演男主角，就一撃即中封帝，相信昔日在戲中經常演太保「大哥」的成龍，都一定為他感到高興。

現年69歲的太保憑電影《叔‧叔》演繹男同志一角，榮獲今屆香港金像獎最佳男主角。（葉志明 攝）

古惑仔、道友、漢奸、走狗都演過

太保演過的角色多不勝數，但都幾以反派、捱打的角色為主，在《新精武門1991》演漢奸翻譯員，被周星馳塞他食紙；在《公僕》中擔任「道友成」，當時李修賢憑電影封為影帝，太保的演技亦受肯定，35年前就入圍過香港電影金像獎的最佳男配角。

太保演過古惑仔、道友、走狗、賣國賊甚至漢奸，「以前拍商業電影較多，角色都比較搞怪，經常被人打、被人『糟質』，但其實都不算辛酸，是一個磨練來的。」

早年太保拍的多數都是商業電影，動作片為主，演過不少捱打捱罵的角色。（《A計劃》截圖）

有兩類角色絕對唔會接

曾經是「洪家班」和「成家班」的成員，早年太保拍的多數都是商業電影、動作片為主，在《公僕》演道友、《新精武門1991》演漢奸、《奇謀妙計五福星》演食軟飯的大佬司機、《龍的心》演嘴賤口臭的小文哥哥、《警察故事》演線人「蛇仔春」、《鬼打鬼》演歹毒的師爺等等。不過，太保曾經表示自己有個宗旨，有兩類角色不會演，就是不拍三級片，也不演強姦犯。

太保入行50年，過往是專業的綠葉王，拍過的電影超過300部。（葉志明 攝）

太保20年前開始主力在台灣發展，更多機會接拍文藝片，演出更多慈父的角色，可以更盡情發揮他的演技，更開始踏足電視圈拍劇集，甚至拍MV做男主角。2000年，太保以電影《運轉手之戀》演出一個父親，一個小型出租車行的老闆，奪得第37屆金馬獎最佳男配角獎，演技獲得肯定。

點撃即睇太保昔日的演出：