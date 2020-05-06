金像獎2020｜太保榮獲最佳男主角　自爆初入行深得洪金寶大哥關照

現年69歲的太保（原名張嘉年）憑電影《叔‧叔》奪得今屆香港電影金像獎最佳男主角，而其實太保入行50年來，拍了超過300部電影。 他接受專訪時也坦言這次在《叔‧叔》的演出，是他演藝生涯中很大的突破，演一位老年同志「阿柏」，與袁富華的親密戲拍得自然舒服，回想起來原來這次的「男男」親吻並不是太保的第一次，他更分享自己過往與洪金寶、周星馳等人拍戲時的深刻事。

太保憑《叔‧叔》封影帝，對此他表示非常感謝金像獎，亦感激楊曜愷導演拍了部感人的好電影，「《叔‧叔》這部電影帶給我奇妙的旅程，我諗是二十年來係台灣拍戲累積的力量，令我演活「阿柏」呢個角色。我鍾意我的工作，時間過得好快，一眨眼做了幾十年。好榮幸係香港攞左演員生涯第一座香港金像獎，我從事電影係香港起步，香港電影教識我好多嘢，可以係香港攞呢個獎，對我好有意義。感謝香港金像獎評審在我心中，舖了一條長長的紅地毯，為我的綠葉人生增添色彩。」

現年69歲的太保今次與袁富華首次合作，就挑戰演出男同志的電影，對太保而言這是他入行以來最有挑戰性的一次。（《叔‧叔》劇照）

太保入行50年，過往演過不少歹角，古惑仔、道友、漢奸等都演過，2000年後比較專注在台灣拍戲，開始演更多文藝片，也演過好丈夫、慈父的角色。

今次在楊曜愷執導的電影《叔‧叔》，太保是演一個準備退休的的士司機阿柏，他擁有一個完整的家庭，卻因為偶遇阿海（袁富華飾），重燃他埋藏內心多年的慾望。

太保在戲中飾演一個準備退休的的士司機阿柏，他擁有一個完整的家庭，卻因為偶遇阿海（袁富華飾），重燃他埋藏內心多年的慾望。（《叔‧叔》劇照）

太保老婆極力推薦他接拍《叔‧叔》

演出這個約60歲的老年同志「阿柏」，太保都坦言事前有細心考慮，都有問過導演，「到底我們的激情戲會去到甚麼程度？他都給了我一個很安心的答案，跟我說放心，只會點到即止。」

太保接到導演的邀請，並沒有即時答應，「當初導演來找我，我都覺得很愕然，腦裡一片空白，演老年同志，到底要發生甚麼事？看了劇本後，我考慮了一段時間，才答應導演，極力推薦我拍的是我太太，她看完劇本後覺得，不妨可以嘗試一下。」

太保坦言起初收到導演的邀請，他的腦袋空白一片，同時覺得很愕然，最後看過劇本以及在太太的鼓勵之下，接了這個角色。（葉志明 攝）

在戲中埋藏了很多心思位

「當我投入了阿柏這個角色，我就當阿海是我的女朋友，當然會有些曖昧的眼神流露出來。」太保分享指他在戲中放了不少心思位，演出前他有仔細思考怎樣演繹，「可能我的觸角比較快，所以我會拿掐到一剎那的情景，有很多戲如果是用演出來、做出來，就未必會好看，我會在眼神和態度上表達，這些是我的經驗。」

以前早就試過「男男」親吻 第一次是給了他...

太保笑言今次與袁富華拍親吻的戲，其實並不是第一次，他以前拍過一部商業片，試過與男演員濕吻，「那次是與任達華，因為那部戲是講扒手，他有一個刀片放在嘴裡，他要將那個刀片傳給我，所以我們就『打茄輪』，哈哈。」不過，太保就強調那次的思維是不同的感覺，因為他和阿海在《叔‧叔》的一吻是存在愛的感覺。

太保年輕時做過很多電影幕後的崗位，場記、電影行銷、副導演、執行導演等他都做過，後來他轉為演員。（網上圖片）

跟午馬導演入行 起初做幕後為主

太保在18歲開始踏足電影的行業，數得出的電影幕後崗位他都幾乎做過，場記、電影行銷、副導演、執行導演等，後來他轉為演員，「我的師傅是午馬導演，他帶我入行，當時我做幕後工作，所有電影的製作流程，我是跟著他在邵氏的時候全都經歷過。」太保表示後來轉做演員的契機是，他加入嘉禾電影，成龍找他當演員，從那時開始就踏上演藝的路。

太保接受專訪時表示，當他投入了阿柏這個角色，他就當阿海是他的女朋友，在戲中他有很多心思位。（葉志明 攝）

以前的角色常被「糟質」

被問到從影以來有何深刻之事，太保就笑言辛酸事比較多，因為太保以前演商業電影較多，角色都比較搞怪，很多時被人打、被『糟質』，不過其實都不算心酸，回想起來算是一種磨鍊。「深刻的事或情節，通常被動者都是很慘的，食紙、由很高的地方掉下來，比較難忘的就是曾經與星爺拍過戲，他的戲都算是屬於指標性，我也跟成龍、洪金寶大哥拍過很多戲，他們的作品也是很有代表性。」

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洪金寶好關照 開戲經常都預埋太保

80至90年代是港產電影最風光的時候，太保當時一日最高峰可以接三部戲，坐不定的他覺得愈多工作愈好，就算密集地拍戲也不覺得辛苦。

太保與洪金寶是好友，年輕時已認識，對方很關照他，意思即是他很多戲都有找太保一起演，「有時候拍戲，一日都拍不到一個鏡頭，空閒時大家坐在一起玩啤牌、吃飯，吃飽飯又玩啤牌，之後收工『補水』，出糧回家，但當他要埋位開拍時，大家就要用心，不能再這樣，否則就會挨罵」

太保坦言《叔‧叔》是他演藝生涯中，最大挑戰的一個角色。（《叔‧叔》劇照）

太保指出，有句說話是「養兵千日用在一時」，所以就算當年拍很多戲被別人打到飛起，他都不會有怨言，當然有得揀的話，他當然比較喜歡拍文藝電影，在演技上能更有發揮。