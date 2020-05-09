阿嬌鍾欣潼美滿婚姻在《破事兒》　天真傻更更性格堆積人生幸福

TWINS成員阿嬌鍾欣潼2008年經歷不雅照事件後，終於2018年跟老公台灣醫師賴弘國結婚，夢幻婚禮令人勁羨慕，正當大家都以為阿嬌有個好歸宿時，今日（8日）卻爆出原來阿嬌3月已提出跟老公賴弘國簽紙離婚，震驚港台！ 雖然在現實中阿嬌的婚姻並不美滿，但在2007年上映的電影《破事兒》中，阿嬌飾演的「大頭阿慧」比起她本人誤打誤撞的更幸福。

阿嬌與賴弘國在2018年於美國洛杉磯舉行浪漫婚禮，好姊妹蔡卓妍（阿Sa）、容祖兒同鄭希怡都專程飛到當地，陪阿嬌出嫁。

阿嬌在戲中飾演「大頭阿慧」，不過就在讀書時期意外懷孕。（電影劇照）

阿嬌全程被Stephy耍

戲中阿嬌跟Stephy鄧麗欣是同學兼好友，不過兩人關係其實不算閨蜜，只有阿嬌視Stephy為真心好友，但有事時Stephy卻藉口多多，對她敷衍了事便罷。

故事講述阿嬌偶然認識了車房仔飛鷹（麥浚龍 飾），兩人發生關係後，阿嬌發現自己兩個月冇月經後，疑懷有麥浚龍BB，想跟Stephy借$5,000墮胎，但又因為Stephy正在儲錢，希望來年聖誕節可以跟男友去日本旅行，戶口足有$9,405的Stephy竟然跟阿嬌講大話：「我唔係唔想幫你，不過我真係唔夠錢…其實你有冇諗過咁樣落咗個BB係唔啱，始終BB都係無辜。」

阿嬌曾向Stephy借錢墮胎。（影片擷圖）

阿嬌最終選擇跟麥浚龍結婚。（影片擷圖）

兩人結婚後，生活反而更好、更美滿。（影片擷圖）

傻更更的小確幸

本來阿嬌都有嫌棄麥浚龍做車房月薪只得$2,700，但後來仍是選擇嫁給他，而她在誕下BB後，已沒有再返學，一心湊BB，換來的是麥浚龍勁錫她，努力工作養家，幾年後麥浚龍跟同事合資買了原來打工的車房，當年兩人迎來第二個BB，生意愈做愈好成為大老闆，更在太古城買了第一層樓，擁有着幸福美滿的家庭、一段幸福的人生，跟現實中閃婚又離婚的她極大對比。

不過始終有網民講到，現實中結婚是阿嬌提出、今次離婚又是她提出，或許最後她認為分開比起以婚姻綑綁兩人更來得幸福。