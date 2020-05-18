美瑾霍絲偷食Rapper引婚姻危機？　被老公IG發文串爆係「花蝴蝶」

荷里活性感女神美瑾霍絲（Megan Fox）與演員老公Brian Austin Green近日被傳出現婚姻危機，上周五女方被目擊與比她年輕4歲的饒舌歌手Machine Gun Kelly在加州遊車河。而Brian Austin Green昨日（17日）在Instagram上載一張蝴蝶照片，並留言稱：「蝴蝶停留在一朵花上太久，就開始覺得窒息」，似乎在暗串美瑾出軌。

早前傳出美瑾與老公分居但未離婚，未知今次被目擊約會型仔Rapper會否導致二人再次分手？（視覺中國）

日前狗仔隊跟蹤到美瑾霍絲與新片《Midnight in the Switchgrass》拍擋Machine Gun Kelly遊車河，男方駕著名貴Austin Martin跑車去買咖啡，然後齊齊返回美瑾寓所。美瑾霍絲與Brian Austin Green離合多次，二人於2006年訂婚，3年後宣布分手，但於2010年又再次訂婚，未幾便舉行婚禮。

型男Machine Gun Kelly揸靚車同美瑾遊車河被斷正。（視覺中國）

美瑾笑得幾開心。（視覺中國）

Brian Austin Green出Po疑似串爆美瑾。（網頁截圖）

婚後二人關係並不穩定，美瑾曾於2015年8月入紙申請離婚，但翌年初又宣布復合，並證實第三度懷孕，到2019年才向法庭取消離婚申請。但想不到一年後這段關係又出現暗湧，Brian Austin Green更少有在社交網站出Post暗串另一半，以「花蝴蝶」來揶揄美瑾心野，想飛走體驗大世界。