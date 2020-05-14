《末代皇帝溥儀》尊龍終身未娶　擁兩棵千年老樹原因勁感人

意大利名導貝托魯奇（Bernardo Bertolucci）執導的《末代皇帝溥儀》（The Last Emperor）當年橫掃9個奧斯卡獎項，當中包括最佳電影及最佳導演等大獎，亦令男主角尊龍成為首位提名金球獎影帝的亞洲演員。 《末代皇帝溥儀》即將在台灣重映，年輕網民留意到曾獲封「亞洲第一美男」的尊龍，被他的美貌所迷倒，但更吸引人的是尊龍那比電影更富戲劇性的身世。

尊龍憑《末代皇帝溥儀》斐聲國際。（劇照）

尊龍於1952年在香港出世，是一名孤兒，他獲一名單身的上海殘障女子收養，童年生活極為貧困。天生就有藝術天份的尊龍，10歲時到戲劇學院學習京劇，成年後曾獲邵氏招攬，但他對外國電影較有興趣，拒絕了這個機會，並於18歲時獲資助到美國生活，靠半工讀來完成美國戲劇藝術學院的課程。

有網民話尊龍女裝似李心潔。（劇照）

畢業後尊龍在荷里活當起跑龍套，亦於紐約演出舞台劇，憑《F.O.B.》一劇贏得奧比獎最佳男主角獎，他在劇界的成就引起荷里活片商的注意，1984年尊龍首次擔任電影《Iceman》男主角。演過《龍年》及《龍在天涯》兩部備受矚目的作品後，尊龍獲名導貝托魯奇賞識，演出了畢生代表作《末代皇帝溥儀》，令其事業走上巔峰。

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由70年代出道，30年來尊龍演了廿多部影視作品，雖然產量不多，但足以令他成為影史上一個傳奇人物。尊龍在2007年宣布退出演藝界並移居加拿大，雖然曾經與大學同學Nina Savino相戀結婚，不過婚姻僅維持7年，而他往後再無伴侶，陪伴他的是愛犬及兩棵名為「祖父」與「祖母」千年大樹，沒任何親人的他不時看著大樹流淚，相當唏噓。