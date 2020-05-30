環球影業重啟黑暗宇宙　男神賴恩高斯寧落實擔正「人狼」

電影題材中不乏加入「狼」的角色，當中由曉治積曼（Hugh Jackman）飾演《變種特攻》（X-Men）中的「狼人」，《吸血新世紀》的「人狼」，同樣深入民心。近日環球怪物影業（Universal Monsters）宣布再拍《Wolfman》，是繼2010年《The Wolfman》（台譯：《狼嚎再起》）後重啟該戲，據知最新一任「狼人」將會由荷里活男神賴恩高斯寧（Ryan Gosling）出任！

荷里活男神賴恩高斯寧（Ryan Gosling）將會出任最新一任環球怪物影業的「人狼」！（Getty Images）

根據目前消息，尚未有關於《Wolfman》的劇情細節，不過賴恩高斯寧將會扮演一名受到感染的男主播，令人聯想到1976年的《Network》以及2014年上映的《頭條殺機》（Nightcrawler），相信會基於以上兩套電影來改編。當中《頭條殺機》，由積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）主演，有指會在戲中加入一些特別元素。就影迷對「人狼」的認識，先可以假設故事主要講一個男人變成了人狼，他有機會攻擊或選擇不攻擊他人。

2010年由Benicio del Toro出任的「人狼」版本。（電影劇照）

《The Wolfman》由1941年起開始首個版本，由Lon Chaney Jr.飾演「狼人」，他更多次扮演該角，直到2010年改由Benicio del Toro接任，不過當時被批評劇本漏洞太多，而且畫面一成不變，在狼人變身時，手腳巨變的特效過程毫無新意，沒有令影迷感到驚訝的部份，所以該戲當時口碑欠奉。十年過去再來重啟，希望可以一雪前恥。

《頭條殺機》由積佳蘭賀主演，最新版本的《The Wolfman》會基於該故事而進行改編。（電影劇照）

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