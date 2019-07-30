【首爾直擊驅魔使者】《魔間行者》導演讚朴敘俊︰亞洲賴恩高斯寧

有韓版《魔間行者》之稱的《驅魔使者》今日在韓國舉行記者會，主演朴敘俊、禹棹煥、安聖基以及導演金周煥均有出席，大力為電影宣傳。《香港01》獲邀到首爾採訪，直擊記者會盛況，電影於當地7月31日上映，香港方面鐵定8月22日。

左起安聖基、朴敘俊、禹棹煥、金周煥，四位一齊出席記者會。

記者會開始，朴敘俊先介紹自己戲中角色：「今次飾演一位前職MMA選手，後來變成驅魔使者的勇厚，拍攝前並沒有參考任何電影及角色，完全按劇本來演。」而安聖基同樣表示：「因為我看不了恐怖電影，在此前也沒有看同類型的電影，今次接拍因為知道戲內的鬼是假的，而且拍攝過程非常愉快，完全沒有擔心這個問題。」

朴敘俊表示希望大家好好關注以及入場睇《驅魔使者》。

另外，金導演大讚新生代演員禹棹煥是「外貌天才」，完美演繹戲中一角。而當記者問及《驅魔使者》被譽為《魔間行者》的韓版時，導演微笑回應：「在LA跟《魔間行者》的導演Francis Lawrence會面，對方大讚拍得好，尤其是在善與惡對抗的方面，另外工作人員更指朴敘俊勁似賴恩高斯寧（Ryan Gosling），一樣咁靚仔！」

禹棹煥首次加入如此大製作的電影，在演技和劇本上非常花心思。