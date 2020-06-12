【禁室365天】外國觀眾唔知係三級片　與父母同看反應勁尷尬爆笑

近期在Netflix上架的波蘭電影《禁室365天》（365 Days）成為網民熱話，事關這是當地史上首部情色電影，戲中有連場大膽性愛場面，比《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）的尺度更大。

觀眾話《禁室365天》比《格雷的五十道色戒》更大膽。（電影劇照）

《禁室365天》改編自波蘭作家Blanka Lipińska的同名小說。講述一名叫Laura的女子，因婚姻出現問題而出走西西里旅行散心，順道慶祝生日，豈料期間被名黑手黨領袖綁架，並強迫她在365日內愛上他。

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電影於今年2月在波蘭上映時相當轟動，累計入場人次高達160萬，成為當地年度票房之冠。這部作品早前登陸Netflix，雖然單睇海報都知惹火，但有不少年輕觀眾不知其底蘊，竟然與父母一同欣賞，結果鬧出不少笑話，以下為網民的爆笑留言：

感覺似同父母一齊睇AV咁囉。

剛剛同阿媽一齊睇《禁室365天》，我幾乎死咁滯。

我見《禁室365天》上熱門咪撳嚟睇，當時喺父母屋企，真係嚇到心都離一離。

開Netfilx第一套彈出嚟就係《禁室365天》，阿爸問我好唔好睇，我話：「唔知呢，似乎幾悶」。