【禁室365天】波蘭版《格雷》獲全球關注　28歲女主角一脫成名

被稱為「波蘭首部情色電影」的《禁室 365 天》（365 DNI或365 Days）日前在全球Netflix上線。這部電影在2月於波蘭上映時掀起熱潮，奈何受COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情影響，當地戲院被迫停止營業。之後電影在不同國家及地區的Netflix上架，再次成為網上熱話，當時甚至有網民認為男、女主角的性愛場面是「假戲真做」。

《365 dni》被認為是波蘭版的《格雷的五十道色戒》，但導演之一的Barbara Bialowas沒有把這放在眼裡。（《格雷的五十道色戒》劇照）

《禁室 365 天》改編自波蘭作家Blanka Lipińska的同名暢銷小說，並由Michele Morrone及Anna Maria Sieklucka主演。若非《禁室 365 天》在Netflix上線，相信全球沒有太多人會認識這兩位演員。其實飾演男主角黑手黨領袖Massimo的Michele Morrone在五年前才開始其演藝事業，電視劇、短片、迷你劇及電影等都有參演，但都沒有太多突破。直到《禁室 365 天》在波蘭上映，甚至之後在Netflix上映，Michele Morrone這名字才開始在全球獲得關注。當時他出席在波蘭舉行的首映禮上表示：「《禁室 365 天》將震驚波蘭全國。」

《禁室 365 天》由Michele Morrone及Anna Maria Sieklucka主演，兩人分別在1990年及1992年出生。（《禁室 365 天》劇照）

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至於在《禁室 365 天》飾演女主角Laura的Anna Maria Sieklucka，其人氣比Michele Morrone還要略低。她畢業於弗羅茨瓦夫的國家戲劇學校，能操流利波蘭語，英語，法語及德語。她的演員生涯由舞台劇開始，之後慢慢轉到波蘭的主流電影，而今次《禁室 365 天》是Anna Maria Sieklucka的電影處女作。對於首次接拍電影就要全裸演出的她，都表示需要克服不少困難：「最困難是克服害羞及需要在大銀幕上展示我們的裸體。」

《禁室 365 天》改編自波蘭作家Blanka Lipińska的同名小說，而今集結局都埋下伏線。（《禁室 365 天》劇照）

《禁室 365 天》未完的結局！

在看罷《禁室 365 天》後，雖然許多影迷對電影評價不高，但仍有不少觀眾到處詢問電影是否仍有續集。據了解，其實《365 DNI》是Blanka Lipińska的首部曲，之後她還推出了《Ten dzień》（這天）及《Kolejne 365 dni》（再過365天）兩本續集小說。前者講述Massimo如何從對手手中拯救出Laura；後者則講述Massimo與Laura終舉行盛大婚禮，但在舉行婚禮後，懷孕的Laura又再成為槍殺目標，Massimo需要選擇拯救Laura還是其孩子。唯目前仍未有推出續集計畫的消息。