那些我愛過的人｜電影新人顧定軒轉戰電視　《翠絲》露股戲超大膽

最近在TVB劇中不乏看到電影新人的加盟，當中《飛虎之雷霆極戰》就有余香凝、而在《那些我愛過的人》就有顧定軒（Zeno）和李任燊，後者兩位都參演過不少電影作品，如《翠絲》、《麥路人》、《藍天白雲》、《G殺》等等，兩人都有過人的表現，最緊要的是為TVB加入新血，帶來新面貌！

顧定軒在《那些我愛過的人》中暗戀蘇皓兒。（受訪者提供）

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顧定軒在電影界是新人，但一直獲不少導演起用，拍完《藍天白雲》後，分別接拍了《翠絲》和《麥路人》，兩套電影都給人眼前一亮、留有印象。他在《翠絲》中飾演「黑哥」姜皓文的年輕版，單單一場對鏡戴胸圍、着女人底褲戲，就已經感覺到他完全投入其中，彷彿他正是戲中一心想變性做女人的佟大雄。

顧定軒在《翠絲》中戴Bra一幕令人印象深刻。（影片擷圖）

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城城大讚顧定軒雖然是位新人，但拍戲之中他會留意其他人更會偷師。（受訪者提供）

而在《麥路人》中，顧定軒就被影帝郭富城、導演黃慶勳和彭秀慧大讚，早前三人在香港編劇家協會開live跟影迷分享拍攝心聲，其中城城曾經講過：「同佢（顧定軒）演戲裡面，雖然佢係個新人，但在拍戲時好專注，不停咁留意緊我哋去偷師，而且佢演到年輕人那種夠Bea（頹），又可以睇到佢有轉變。」黃慶勳都有講到顧定軒好好，好投入角色之中，試鏡時又做得好好，而彭秀慧更大讚：「我真係覺得佢好睇！」

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顧定軒自言為了在戲中演出最真第一次戴bra一幕，事前刻意沒有練習。（影片擷圖）

冇練習 銀幕上真的第一次

顧定軒今日接受《香港01》訪問時提及，當日拍攝《翠絲》時，自己刻意不去試戴胸圍，想留返第一次戴bra的感覺在戲中，當時總共拍了3 take，因為這幕已是好後期才拍攝，沒有感到尷尬而是非常投入角色當中，好期待這一場戲，睇番playback都好滿足。其後提及他着底褲露一幕時，他更搞笑回應：「你唔講我都唔記得添！不過當時拍攝時都非常自然，大家都會話係好大膽一次，其實自己又冇咁覺得，反而覺得是為了個角色，去到當刻只會感到好應該咁做。」

另外講到被城城大讚時，他先是笑笑：「其實係受寵若驚，我自己拍戲時會好專注，對自己要求都幾高，聽返其他人講自己被讚其實唔太信，當時係特別開心，始終一班大前輩經歷過好多，行過好多唔同嘅路，先會有今日嘅成就，所以的確好開心。」