天若有情｜劉德華自選3大難忘角色　「想留長頭髮再演一次華Dee」

劉德華的Fans Club「華仔天地」，今日（‪6月18日）慶祝‬32周年會慶，由於疫情關係，一年一度的聚會被迫取消，華仔改為在官網站上載預早拍攝的慶祝片段，除了切蛋糕，又唱歌同分享囡囡Hanna的畫作。

華仔在片段上大唱《笨小孩》、《 我知道》、《 一起走過的日子 》等經典歌。（大會提供）

其中一環是解答粉絲提問，有粉絲問到華仔從影多年，最難忘的三套作品是什麼，雖然華仔笑言發問的不太認識自己，但都二話不說一口氣數出三套，第一部就是《雷洛傳》。「雷洛這個角色在廿多年後再演一次，就是《追龍》。這個角色非常難忘，印象中香港電影，以同一演員廿多年來演同一角色沒幾多人，所以《雷洛傳》是好想大家特別可以再看一次。」

劉德華為慶祝「華仔天地」32周年 與「家人」分享囡囡畫作

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華仔想重新演一次華Dee這角色，繼續抹鼻血。（影片截圖）

第二套就是《天若有情》，原來華仔一直好想留多一次長頭髮，再一次呈現「華Dee」這造型出來。「我都現在仍然懷念駕電單車的樣子，到現在仍然好想再拍一部電影，再駕電單車，繼續抹鼻水，再次打動所有少女。」

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最後一部就是杜琪峯執導的《瘦身男女》，「在戲中我好像重新生活一次，在人生中有另一個劉德華出現一樣，至今我仍然想拍續集。我都想知將來你們見到劉德華愈來愈胖的時候，會唔會接受我。」