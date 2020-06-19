劉德華為慶祝「華仔天地」32周年　與「家人」分享囡囡畫作

天王劉德華的Fans Club「華仔天地」為慶祝‪6月18日‬32周年會慶，特別於官網上載華仔跟粉絲隔空慶祝的片段，跟大家舉行網上粉絲聚會。由於疫情關係，華仔未能跟粉絲如往年般面對面現場歡度，但短短二十分鐘的片段卻非常精彩。除了唱歌環節和新片預告片段首曝光外，還給粉絲親寫深情的「家書」，還分享了跟囡囡Hanna合力創作送給太太的畫作。

當日錄映現場工作人員人數有限，所有事都由華仔親自落手準備，希望能跟粉絲共度難忘的聚會。華仔寫給粉絲的「家書」中提到，過去一年因生病和疫情影響下令演唱會取消、歲月如梭發現自己眼角多了皺紋，長了白髮，但無論任何改變，彼此「一家人」的心是永遠不變。在疫境下除了為新工作做好準備，華仔還透露先後跟太太和囡囡共度了兩個愉快的生日，其中給太太的生日禮物更是自己與囡囡合力創作的愛心畫作，更不禁大讚女兒具畫畫天份。

華仔在片段中即場唱了五首歌曲，包括《月亮代表我的心》、《笨小孩》、《 我知道》、《 一起走過的日子 》、《情人happy birthday》，還播出新戲《香港地》（暫名）片段更首度曝光，雖然只是短短數十秒，但已讓大家期待。另外，「華仔天地」成立至今除不定時舉行粉絲聚會，大家還會兼任義工四出幫助弱勢社群。而疫情期間「劉德華慈善基金」更捐款給不同團體，如購買飯券送贈給社會基層，派發防疫物資，向有需要的人士伸出援手。