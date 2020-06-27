經典視角｜《頭文字D》劉偉強爆原定陳冠希演拓海︰佢有唔開心

2005年6月，電影《頭文字D》上畫，這是改編自日本漫畫家重野秀一的同名作品，這本被視為日本國寶級的漫畫，多年來不少人都想改編成電影，最終由香港導演劉偉強奪得版權，而主演也近乎清一色選用香港演員，只有飾演藤原拓海的周杰倫及飾演茂木夏樹的鈴木杏是來自台灣及日本。

15年過去，《香港01》找來導演劉偉強接受訪問，由他親身解構當年是如何組成這經典班底，而原來電影在籌拍初期，拓海一角一直屬意找陳冠希主演。

攝影：梁碧玲



影片攝影︰羅子揚、劉曉朗



剪接︰蕭泳淇

《頭文字D》是周杰倫首部主演的電影，最終他也憑電影贏得金像獎及金馬獎最佳新演員獎。（《頭文字D》劇照）

《頭文字D》的主要演員近乎清一色由香港演員包辦，當中包括飾演高橋涼介的陳冠希、飾演藤原文太的黃秋生、飾演阿木的杜汶澤及飾演中里毅的余文樂等。據導演劉偉強指出，這班底都是源自《無間道》：「除了周杰倫及日本那邊演員外，其他都是《無間道》，以及多年來合作過的演員。」

劉偉強指出他當時不認識周杰倫，也沒有聽懂他的歌。（梁碧玲 攝）

要親赴台見周杰倫 劉偉強︰佢有幾紅呀？

既然是《無間道》班底，那麼導演又如何會找上周杰倫飾演主角藤原拓海呢？據劉偉強稱，原來他當初根本不認識周杰倫，而促成這次合作有賴寰亞高層。「你知道他們很喜歡跟紅頂白，因為人紅才找他。」事實上在開拍前，劉偉強對周杰倫是一無所知，「他們跟我說：『他好紅』，我反問：『有幾紅？』，他們要我聽聽他的歌，我都不知道他在唱甚麼，咬字都不懂。」

這未算離譜，最離譜是初步洽談後，對方要導演親自去台灣見一見他。當年劉偉強已拍過《古惑仔》系列、《無間道》系列，是位億萬大導，回憶起這段往事，也輕笑著帶點怒氣：「有沒有搞錯！不是應該他來見我嗎？我假假地都算是大導演。」

劉偉強與周杰倫見面後，就認定對方是男主角的人選。（《頭文字D》劇照）

首次見面真的嬲了︰「你老Ｘ！」

雖然口說不願意，但劉偉強最後都願意拉大隊去台灣「尋找周杰倫」，豈料這下讓步更令劉偉強氣憤。「我一到，便說周杰倫呢？」原來跟導演見面的並非周杰倫本人，而是其經理人：豈料周杰倫的經理人還「火上加油」，反問導演：「你說說這個劇本……」

劉偉強真的動氣了，心中一句︰「你老X」。此刻經理人都感到不對勁，眼見導演眾人殺氣騰騰，見勢色不對，立即聯絡周杰倫真的要現身。在這極度緊張的氣氛下，就算周杰倫來到都可能會不歡而散，幸好周董一個舉動，令劉偉強條氣順番晒。「其實他一早已經準備好，有看過漫畫，來到便向我做飄移的手勢，問我手勢對不對？其實他是有做功課的。」最終兩人一拍即合，而《頭文字D》也成為周杰倫首部主演的電影，並為他贏得金像獎及金馬獎最佳新演員獎。

導演表示當初曾有意計劃由陳冠希飾演藤原拓海。（《頭文字D》劇照）

點擊重溫《頭文字D》精彩劇照！

+ 15 + 14 + 13

原定陳冠希先係拓海，劉德華做老竇

其實在找周杰倫成為藤原拓海前，導演早在2000年曾屬意陳冠希做男主角：「當時我的版本是想找陳冠希演（拓海）、劉德華演爸爸，當時大概在2000年至2001年間，記得拍完《愛君如夢》時有跟陳冠希提過。」如今導演回想這個選角，都認為周杰倫是比較似藤原拓海：「他（陳冠希）鬼鬼哋，跟漫畫的角色（高橋涼介）是較似。」由主角變配角，向來好勝的陳冠希會否因而不滿？劉偉強坦言︰「當然有不開心，但他怎會敢作反，現在出來他的表現都不錯。」

原本導演劉偉強沒有考慮由周杰倫飾演藤原拓海。（《頭文字D》劇照）

至於如何揀選日本女演員鈴木杏成為茂木夏樹，導演簡易直接解釋「因為似漫畫原型」。劉偉強還大爆與鈴木杏見面時的趣事，當時鈴木杏身穿校服與導演見面，十足戲中的角色一樣，而此舉也把導演嚇一跳：「我說你們不用這樣，但他們回覆『剛剛放學』。」最終在「沒有可能整部電影沒有日本人」的前提，而她又跟漫畫原型相似下，最終鈴木杏順利成為茂木夏樹。

導演劉偉強的分鏡，相信沒有太多人見過，所以十分珍貴。（梁碧玲 攝）

最後，值得一提的是，導演表示正在意大利處理《頭文字D》修復版：「想了好久，最想修復聲音」，相信修復版會讓觀眾有另一番感覺。