幻愛‧專訪｜與劉俊謙一幕戲撻著變情侶　蔡思韵︰有諗過係咪錯覺

新戲《幻愛》由周冠威執導，劉俊謙（Terrance）和蔡思韵（Cecilia）主演，電影主要取景自屯門輕鐵站，男女主角在月台、車廂邂逅，在隧道你追我逐，場景有港味之餘，情節也相當浪漫。

而戲外也成就了Terrance和Cecilia這段情緣，二人接受專訪時也大方分享他們拍哪場戲撻著，Cecilia更自爆曾經以為自己混亂了情感，「其實我都曾經有擔心過，是否對他有種錯覺呢？」

新戲《幻愛》由周冠威執導，劉俊謙和蔡思韵主演，原來電影早就定下由蔡思韵出演女主角，但男主角「阿樂」就拖足一年都未找到合適的人演出，直至開戲前兩個月才確定用劉俊謙。（陳順禎 攝）

《幻愛》講述性格善良戇直的小學教師阿樂（劉俊謙 飾），是精神分裂症康復者，他心裡渴望愛情但從來不敢戀愛。有一次他偶然在街頭遇上清純的欣欣（蔡思韵 飾）後一見鍾情，卻不幸再次病發被幻覺纏繞。

蔡思韵在戲中一人分飾兩角，除了演一位單純的欣欣，亦是機關算盡的臨牀心理學研究生葉嵐，阿樂後來才真正認識女方的身分，結果「三人」陷入一段微妙的關係。

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「香港式的夢幻故事」

劉俊謙和蔡思韵接受訪問時透露，拍《幻愛》前對輕鐵這交通工具並不熟識，Terrance笑指︰「搭得最多就是拍《幻愛》時，導演說過很少電影會拍輕鐵，但這交通工具卻很有社區的感覺。輕鐵那種到站離開，一架列車會在城市中穿梭的感覺是很夢幻，好像一個很香港式的夢幻故事。」

據知，Terrance試鏡時表現得很自然，試鏡時的他與平日的形象相距極遠，冇化妝、冇gel頭。（陳順禎 攝）

劉俊謙憑一絕招奪得角色

而其實《幻愛》早就定下由蔡思韵出演女主角，但男主角「阿樂」原來拖足一年都未找到合適的人演出，直至開戲前兩個月才確定用劉俊謙，結果他就靠一招贏得角色。

據知Terrance當時試鏡時表現得很自然，他沒有以精神病患者的狀態去演出一位精神病患者，他演一個「人」阿樂，試鏡時他與平日的形象相距極遠，冇化妝、冇gel頭，加上一身簡單打扮，結果他亦順利得到這角色。

戲裡飾演一對情侶，戲外他們也因為這此合作而互生情愫，二人因為拍攝這部戲成為情侶。（陳順禎 攝）

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「我不知道是在哪個時候，已經有個想法是覺得，電影試鏡就是要看到演員的真身，所以我每次去電影試鏡都不會化妝，不是刻意這樣做。」

戲裡飾演一對情侶，戲外他們也因為這此合作而互生情愫，二人表示在拍攝前已認識大家，但並不熟絡。

提到戲假情真，Cecilia坦言她曾經有懷疑自己的情感，以為對劉俊謙的感情是一種錯覺。（陳順禎 攝）

戲假情真成為情侶 拍邊場戲撻著？

Cecilia坦言拍攝時是一個很密集的相處，令他們互相認識更深，加上拍戲前的排練，探討劇本時分享對角色的看法以及自己的想法，知道大家的價值觀後，發現大家很投契，更加覺得對方是對的人。

問到拍哪幾幕戲而撻著？他們就覺得拍崩潰那幾個場口最深刻，「在那些比較極端的環境下，最能夠體現到，與對方互相支持的感覺。」

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Cecilia自爆曾懷疑自己的情感

不過提到戲假情真，Cecilia都話她曾經有懷疑自己的情感，「我都會有這個擔心，（對劉俊謙的感情）是否一種錯覺呢？所以拍攝時都分得很開，我覺得我們需要保持一定的界線，拍攝完成之後我們才談感情這回事。」

問到Terrance和Cecilia拍哪幾幕戲而撻著？Cecilia就話覺得是拍最崩潰的那幾個場口，因為那時最能感受到與對方互相支持的感覺。（陳順禎 攝）

「香港電影青黃不接是一個事實」

Terrance和Cecilia朗才女貌，難得因為拍戲而結緣，同樣是電影圈的新人，對於香港電影常被指青黃不接，他們就覺得換個角度來看，是一個新開始。

「香港電影青黃不接是一個事實，我覺得這個現象是大家也有責任的。這個問題很複雜，當年很光輝的香港電影工業，發展到今時今日的沒落，但我自己漸漸覺得其實現在的萎縮，從另一角度來看是一個新開始，只是看大家願不願意坐這隻船。」Terrance說。

Terrance和Cecilia同樣是本地電影圈的新人，對於香港電影常被指青黃不接，他們覺得從另一角度來看，是一個新開始。（陳順禎 攝）

「在電影最光輝的時代，我又有冇可能擔正呢？」

他續指，市場的確是萎縮了，未來很多戲預算都可能很低，「我們或許不拍大場面，轉拍一些好的議題、好的題材，用多一點新演員，重新建立一個新市場。如果一直只用一個市場導向去想，永遠也不會有新演員或者新的創作人出現。」他明白現實是很艱難，但反而可能會是一個契機。

而Cecilia也表示認同這個看法，「雖然現在港產片的產量少了，但對於作為一個新演員的我來說，假設我是在以前那個在電影最光輝的時代，我又有沒有可能擔正呢？有冇機會輪到我去演一些這樣有發揮的角色，在現今這個世代，反而多了這樣的機會。」

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蔡思韵:

Makeup: ShuenKong @ WiLLWong

Hair: Lupuschui@orient4



劉俊謙:

Hair: Nick Lam @ Orient4.com.hk

Makeup: Carmen Chung @ carmencmakeup_hair

Wardrobe: Initial

場地提供: R ONE Space 御一空間