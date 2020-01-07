【幻愛】蔡思韵演技大獲好評　有望入圍金像獎與鄭秀文鄧麗欣爭獎

出道短短兩年已有不少作品的蔡思韵（Cecilia），包括電視劇《短暫的婚姻》 、《極道千金》，舞台劇《危險關係》、《如夢之夢》，而於電影方面，今年有多部作品上映，除了《一吻定情》和《返校》外，還有由《十年》其中一位導演周冠威執導的《幻愛》。 近日，Cecilia與男主角劉俊謙出席多場優先場的映後分享會，觀眾好評如潮，Cecilia甚至有機會入圍金像獎最佳女主角，與大熱的鄭秀文、鄧麗欣一較高下。

由蔡思韵和劉俊謙主演的《幻愛》，近日舉行數場優先場，觀眾好評如潮。（《幻愛》劇照）

Cecilia說《幻愛》是她入行以來演過最複雜的角色，導演早在拍攝前一年已找她casting：「導演睇過我係《短暫的婚姻》嘅演出，好快confirm我，佢話我唔係準備得最好，但係做得最好，可能因為導演鍾意比較成熟感覺女仔，哈哈⋯⋯呢個角色雖然表面上同我年紀，外形都好接近，但內心世界其實好複雜，有不同嘅面向，內心世界和表面有反差，但又不能表現出來。」

而跟對手劉俊謙首次合作，Cecilia笑說：「起初同劉俊謙唔係太熟，建立到默契最大原因，係導演帶領下讀劇本同排戲，好密集下討論，一齊捉到情緒。」Cecilia說自己是個不會讓自己沉溺在痛苦中的人，雖然演完一個沉重的角色，但好快能夠抽離做回自己，好好跟角色say goodbye。

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早前《幻愛》在香港亞洲電影節及公開院線優先放映，場次爆滿，Cecilia出席映後分享會，不少先睹為快的觀眾都表示很欣賞和感動，Cecilia說：「演員最開心係觀眾透過你嘅作品得到感動，好開心可以親身聽到觀眾第一身回應，我好珍惜同佢地面對面的機會。」

至於被問到有機會入圍金像獎女主角，與兩位前輩鄭秀文、鄧麗欣一同角逐，Cecilia說：「佢地兩位係我好尊敬的前輩，如果可以入圍當然會開心，不過我始終係新人，冇壓力，就算冇都冇所謂。」