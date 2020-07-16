《時代》楊明首當電影男一演警察　班底立場鮮明：這行冇分顏色

由楊明、莊思明、莊思敏、曹永廉、李霖恩、喬寶寶等人今日（16日）出席電影《時代》的開鏡記者招待會，今次是楊明首次拍戲擔正做男主角，他都表示相當高興。

據知電影是以2019年的社會運動作背景，而今次的班底似乎清一色站在同一立場，是否想發展「藍色電影圈」？楊明與女友莊思明都坦言他們一向立場鮮明，但就覺得電影圈這行沒有顏色之分，主要是想帶給大家正能量。

楊明、莊思明、莊思敏、曹永廉、李霖恩、喬寶寶等人，今日（16日）出席電影《時代》的開鏡記者招待會。（葉志明 攝）

電影以2019社會運動為背景

今次是楊明首次拍電影，更立即登上主角位置，他跟莊思明情侶檔接受《香港01》訪問時，表示在《時代》這部電影中，沒什麼對手戲，大家要裝作不認識。楊明︰「思明在戲中是演一個見習記者，一個剛畢業很想當新聞主播的女生，而我就是一個畢業了幾年的警察。」楊明更笑指慶幸今次與女友不算多對手戲，「因為全公司都知我忍唔到笑，所以我怕影響拍攝，幸好與好很少同場。」

楊明和莊思明情侶檔接受訪問，他們表示在《時代》中沒什麼對手戲，大家要裝作不認識。（葉志明 攝）

電影的時間點在2019年，以一場社會運動為故事背景，圍繞一間餐廳發展，內容貼地。思明就透露，「很想由故事帶給觀眾一股正能量，不開心的事會慢慢過去，過去了就會能回歸一個和平、開心的社會。」楊明都表示想借電影發放正能量，「我覺得我們有能力，說一些話，能讓多些人聽見，所以應該宣揚更多好事，為正能量出一分力。」

楊明指這一行好像沒有分甚麼顏色的圈，我們就是娛樂圈而已。（葉志明 攝）

楊明強調沒有分顏色︰「娛樂圈是彩色的」

電影以社會運動為背景，加上演員班底看似清一色站在同一立場，拍攝前有冇需要作出政治表態？思明就表示，「其實我覺得我們兩個表不表態，立場一直好清楚，不關拍這部戲事。最開心今次可以與一班好友合作，例如我與曹永廉很友好，認識很多年卻一直沒機會合作。」

莊思明接受訪問，她表示在《時代》中沒什麼對手戲，大家要裝作不認識。（葉志明 攝）

就住主題和演員班底，難免令外界聯想今次是否想為電影界，開拓「藍色經濟圈」？思明就坦言，「我估我們兩個無論做咩都會被標籤，所以不會考慮太多，我們覺得拍得舒服就會去做，不會去分甚麼顏色。」楊明︰「我們這行好像沒有分咩顏色的圈，我們就是娛樂圈而已，彩色的，娛樂圈就是帶給大家娛樂和開心，如果有人看到我們不開心我也沒辦法，有選擇可以睇，或者避開不看都得，我們這個圈就是娛樂圈。」

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