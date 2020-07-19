周焯華旗下太陽娛樂減產兼裁員　黃柏高上月底正式離職

向來大力投資娛樂事業，特別是電影及音樂的太陽娛樂文化（Sun Entertainment Culture Limited），今日（19/7）傳出裁員消息，而向來主理電影及藝人管理的黃柏高（Paco），亦已於上月底正式離職。

2011年成立的太陽娛樂文化，一直大力投資電影、唱片、演唱會等娛樂事業，鄧麗欣亦曾經是旗下藝人。據知藝人部現時只剩下劉浩龍、許志安及蘇皓兒。（資料圖片）

受疫情影響，大部分娛樂事業都停擺，電影製作及演唱會更加是重災區，在前景未明下，太陽娛樂亦大減各項投資，包括電影製作，上日已裁減電影及藝人部員工約15人，而Paco早前已因病休假一年，上月底更正式離開太陽娛樂，有傳會自組公司拍電影。

憑《殺破狼‧貪狼》贏得最佳男主角後，古天樂在慶功宴上親自為Paco送上一個金牌。（資料圖片）

太陽娛樂為香港的娛樂公司之一，2011年成立。主要從事電影製作及發行、籌辦演唱會和策劃宣傳活動。其中電影部由金牌經理人Paco掌管，曾大展拳腳，投資的包括《撲克王》、《我老婆唔夠秤II：我老公唔生性》、《狂舞派》、《掃毒》、《殺破狼II》、《危城》、《狂獸》等。其中《低俗喜劇》為鄭中基及陳靜，分別贏得金像獎最佳男女配角，而《殺破狼‧貪狼》更讓古天樂榮登金像獎最佳男主角。