開工大吉77｜曹查理拍三級片致富：六萬蚊一組日日開工開足幾年

久未露面嘅曹查理接受苑瓊丹主持開香港電視節目《開工大吉77》訪問，佢透露自己已退休拒接受訪問，純粹「俾面」苑仔出山。

久未露面嘅曹查理接受苑瓊丹主持香港開電視節目《開工大吉77》訪問，大談當年拍三級片往事。曹查理就話當年決定接拍三級片皆因條氣唔順：「當年我幾靚仔又高大啊，但成日都做奸嘅，處於半紅不黑位置，最紅反而係曾志偉、大口青，佢哋做晒主角嚟打我，我就一於去拍三級片，睇吓你哋敢唔敢！」

曹查理就話當年接拍三級片係因為「條氣唔順」。(影片截圖)

曹查理未與圈中人發生感情

曹查理笑指自己從未與圈中人發生過感情︰「咁多年都冇同圈中人發生過，一夜情都冇！我記得第一次拍三級片，對手係一個泰國女生，得番塊布遮住，真係睇你夠唔夠遮啦，我緊張到不得了，要拋開個心理，淨係諗住錢，收工去邊度使錢！」

因為三級片致富，曹查理亦成為影壇搶手貨：「我當時六萬蚊一組，日日開工開足幾年，試過有一次去到現場，導演覺得嗰佈景唔得，照出糧叫我收工！其實我唔介意人哋點睇，因為最緊要記得我，而且好多女明星都係得遠觀，但我就可以同佢哋親近，所以唔抗拒。」

曹查理因為三級片致富亦成為影壇搶手貨：「我當時六萬蚊一組，日日開工開足幾年。」

畀面苑仔︰我肯復出

曹查理透露，自己已退休一直拒絕訪問，純粹「畀面」苑仔才出山：「大傻（成奎安）舊時叫我返內地登台，話上去打個招呼就有幾萬蚊，我都唔睬佢！今次苑仔叫到我先出嚟咋，如果苑仔叫我一齊拍三級片，我肯復出，因為呢部一定係笑片，唔會係愛情動作片。」

曹查理苑瓊丹老友鬼鬼，仲話肯為對方出山拍戲。