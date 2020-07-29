多圖｜碧咸大仔Brooklyn《變形金剛4》女主婚禮　請咗佢做伴娘！

碧咸（David Beckham）大仔Brooklyn Beckham本月中傳出已向《變形金剛4》（Transformers: Age of Extinction）的女主角Nicola Peltz求婚了，目前兩人正在努力籌備婚禮當中，昨日兩人繼續在IG上高調放閃！

Brooklyn Beckham跟Nicola Peltz於本月11日宣布結婚。（Nicola Peltz IG）

Nicola Peltz在《變形金剛》中飾演麥克華堡的女兒。（電影劇照）

Brooklyn Beckham：「我會永遠照顧你以及在你的身後。」甜到爆炸！（Brooklyn Beckham IG）

照片中，Brooklyn Beckham似以半蹲或跑的形式在Nicola Peltz面前許下甜蜜承諾，他在IG寫下：「不能想像沒有你的生活，寶貝！你令我感到與眾不同，總是會讓我嘴角上揚，我會永遠照顧你以及在你的身後。」而準新娘子則留言回應：「我非常的愛你，我的心要爆炸了。」

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其後Nicola Peltz都有在自己的IG上跟大家分享同樣的甜蜜照片，並寫下：「Brooklyn你是我的全世界。」Brooklyn都有回應：「非常愛你，baby！」

據外媒報導，Nicola Peltz在公布喜訊當日身穿的黃色長裙，其實是出自未來奶奶Victoria Beckham的設計，網民估計Nicola Peltz的婚紗很大機會同樣會由她出手搞掂，至於碧咸屋企捧在手掌心的寶貝「哈七」Harper Seven Beckham將會擔任首席伴娘。

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