Megan Fox《變形金剛》之後有套超性感作　回帶10年前魔鬼身材

荷里活性感女神美瑾霍絲（Megan Fox）的代表作《變形金剛》（Transformers）冇人不知，作品令她在全球爆紅，繼續拍攝《變形金剛：復仇之戰》，不過就因講錯說話得罪導演米高比爾（Michael Bay），被踢出第3集。 事實上在《變形金剛2》之後，Megan Fox同樣有極性感演出，在電影《激情遊戲》（Passion Play）中，更有半裸上身的畫面，是滄海遺珠之作！

Megan Fox成名作《變形金剛》中極經典一幕，相信大家都見慣見熟。（電影劇照）

未加上後製翅膀的現場照，Megan Fox身穿性感睡衣都好吸引！（電影劇照）

故事講述由米奇洛基飾演一名過氣樂手，因為吸毒令他一蹶不振更被世界拋棄，在一次偶然巧合下，他經過馬戲團遇到一位長有翅膀的女子Megan Fox，不過馬戲團團長貪戀她美貌，將她獨佔不肯與他人分享。

由於Megan Fox生來獨特，與眾不同的外表被視為怪人，而她亦打從心裡希望能成為正常的一般人，試圖透過整形來變成普通人，不過就被米奇洛基阻止，兩個同樣處於悲傷之中的人一同尋找慰藉的出口，Megan Fox是帶領米奇洛基邁向救贖之路的天使。

後製加埋對翼更似天使！（電影劇照）

不過當時有影評指出該戲口碑欠奉，在IMDB上的成績也一般，橋段有些莫名其妙，也看不出來電影想帶出甚麼，但看在Megan Fox的份上，而且她果敢為電影赤裸上身的場面，勉強可以為電影加分。

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