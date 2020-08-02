盤點7位超強肺容量荷里活影星　呢位影后連湯告魯斯都甘拜下風

有許多影視作品都牽涉水底場景，當中包括奧斯卡最佳電影《忘形水》（The Shape of Water）等，然而大多數的水底場景基於安全理由都是靠Dry For Wet技術，即透過攝影廠的燈光、煙霧、及電腦特效等效果，製造出彷如置身水底的影像。雖然有技術搭救，然而總有演員喜歡接受挑戰，親身在水底拍攝。以下介紹7位擁有超強肺功能的男、女演員，相信第一名沒有太多人可以估到。

湯告魯斯親身在水底拍攝。（《職業特工隊：叛逆帝國》劇照）

相信不少影迷都聽過，湯告魯斯（Tom Cruise）對動作場面一絲不苟，總會親身上陣，而5年前上映的《職業特工隊：叛逆帝國》（Mission: Impossible – Rogue Nation），他再次玩命演出。其中有一幕湯告魯斯需要在水底拍攝，他親身上陣，在沒有任何出錯下，憋氣超過六分鐘一次過完成這水底拍攝，認真厲害。

湯告魯斯為《職業特工隊：叛逆帝國》水底一幕更強訓練。（《職業特工隊：叛逆帝國》影片擷圖）

當年湯告魯斯接受外媒《USA Today》訪問時表示，他們想營造一幕沒有剪接的水底場景：「我們想建立一幕沒有剪接的水底場景，因此拍攝這幕非常有趣。我們在水底，憋氣6至6.5分鐘。所以我需要其他工作人員在現場一起訓練，這非常費勁的事。」

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雖然湯告魯斯為《職業特工隊：叛逆帝國》這水底一幕憋氣6至6.5分鐘，但湯告魯斯都並非最強。據《鐵達尼號》監製Jon Landau指出，這位奧斯卡影后曾經在水底憋氣7分鐘完成拍攝。究竟是誰可以挑戰湯告魯斯的地位呢？

據《鐵達尼號》監製Jon Landau（右一）指出，有一位女星比湯告魯斯的肺容量還要強。（IMDb 圖片）

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